La familia real de Noruega no pasa por un buen momento. A las polémicas protagonizadas por el marido de la princesa Marta Luisa -que no dejan de aumentar-, se ha sumado el escándalo del hijo mayor de la princesa Mette-Marit. Una situación delicada que está poniendo a prueba la imagen de la Corona y su capacidad para mantenerse al margen de determinados escenarios a pesar de las vinculaciones familiares.

Para los príncipes herederos está siendo muy complicado que el caso de Marius Borg no afecte a la institución, dado el papel de Mette-Marit como madre del joven, a lo que se añade que Haakon conoce a Marius desde pequeño y le ha tratado prácticamente como a un hijo. De hecho, aunque han intentado no hacer declaraciones y dejar que las investigaciones sigan su curso con normalidad, lo cierto es que hace poco trascendió que el príncipe había cancelado su presencia en un almuerzo oficial para acompañar a Marius Borg a un viaje. Un detalle que no ha sido bien visto en Noruega.

El rey Harald de Noruega con el príncipe Haakon. (Foto: Gtres).

La última decisión de Harald

Más allá de esto, por ahora no se han hecho cambios en la agenda oficial a consecuencia de la situación de Marius. La princesa tiene una actividad reducida debido a que acaba de reincorporarse tras unas semanas de baja por las secuelas de su tratamiento para la fibrosis pulmonar que padece -otro frente abierto para el matrimonio, por cierto-, pero tiene que compaginar su rol institucional con el apoyo a Marius Borg.

Por su parte, el príncipe Haakon sigue siendo un apoyo fundamental para su padre, cuya salud es delicada, y participa en numerosos compromisos oficiales. De hecho, las últimas informaciones sostienen que el monarca ha tomado una decisión que pone en primera línea a su hijo.

La familia real en el Premio Nobel de la Paz. (Foto: Gtres).

Según se puede ver en la agenda de la casa real, este año no está previsto que los reyes participen en uno de los actos más importantes, el banquete que se celebra con motivo de la entrega del Premio Nobel de la Paz en el Gran Hotel de Oslo. Una cita que se va a llevar a cabo el 10 de diciembre en la capital noruega y a la que sí asistirán los príncipes.

Harald y Sonia cada vez están reduciendo más sus compromisos, motivo por el cual no estarán en la velada, aunque sí en la entrega del premio. Para la reina será una cita importante, ya que lleva varias semanas sin actos de agenda.

Sin planes de abdicación

A pesar de este ‘paso atrás’ por parte del rey Harald de Noruega, de momento no hay nada que indique que el monarca tenga la intención de abdicar en su hijo y dejar paso a las nuevas generaciones.

El rey Harald de Noruega, con el príncipe Haakon. (Foto: Gtres).

La situación de Harald ha sido bastante delicada en los últimos años debido a sus problemas de salud -algunos de ellos incluso han generado ciertas polémicas-, sin embargo, cuando se conoció la noticia de la abdicación de la reina Margarita de Dinamarca, el monarca se mostró reacio a seguir sus pasos a pesar de su edad y sus achaques. Una decisión que, de momento, no parece molestar a su hijo -al menos no abiertamente-, aunque sí que le afecta, ya que tiene que ejercer como regente de manera bastante regular.

Haakon, junto a la princesa Victoria de Suecia es uno de los pocos príncipes de su generación que aún no han dado un paso al frente y han asumido la jefatura del Estado. Algo que ha ido ocurriendo de manera gradual en las monarquías europeas en los últimos años, desde los Países Bajos hasta Dinamarca.