Mette Marit de Noruega está a punto de alcanzar medio siglo de vida. La esposa del príncipe Haakon cumple cuarenta y nueve años y, a pesar de que tanto ella como el heredero al trono noruego aún no han relevado al Rey Harald, su hija mayor, Ingrid Alexandra, ya está pidiendo paso. La Princesa cumplía a principios de año dieciocho años y apenas unos meses más tarde, la capital noruega se vistió de largo para celebrar la mayoría de edad de la futura reina, con dos fiestas en las que no faltaron representantes de diferentes ámbitos destacados de la sociedad noruega e internacional. Es más, en la segunda de las jornadas, el Palacio Real de Oslo fue el escenario de un cónclave de royals que, a su vez, supuso la puesta de largo de las generaciones de royals del futuro: Ingrid de Noruega, Elisabeth de los Belgas, Amalia de Holanda, Estelle de Suecia y Carlos de Luxemburgo. Una velada en la que solo faltaba la Princesa Leonor, que justo ese día terminaba las clases en el Atlantic College de Gales.

A pesar de que Haakon ha ejercido en numerosas ocasiones como regente del Rey Harald, parece que el monarca no tiene la intención de dar un paso atrás y dejar que las nuevas generaciones aprovechen su momento. Una actitud que comparte con otros royals como Carlos Gustavo de Suecia, la Reina Isabel y la Reina Margarita por ejemplo. Esto hace que el príncipe Haakon continúe como heredero, mientras otros royals de su generación ya se encuentran ostentando la jefatura del Estado. Es el caso de Máxima y Guillermo de Holanda o de doña Letizia y el Rey Felipe, con el que, por cierto, la pareja mantiene una relación muy estrecha. De hecho, además de que el monarca es ahijado de la princesa Ingrid y no faltó a su puesta de largo, apenas unas semanas antes coincidió con Haakon y Mette Marit en la final de Roland Garros en París.

Más de veinte años después de su polémica boda, Mette Marit y Haakon de Noruega forman una de las parejas más estables y sólidas del panorama royal europeo. Sin embargo, tanto el Príncipe como su esposa se encuentran en una suerte de ‘limbo’, especialmente en el caso de Mette Marit. La fortaleza del Rey Harald -su ‘mala salud de hierro’- y el ascenso de la princesa Ingrid ha hecho que los Príncipes se queden en ‘tierra de nadie’. Es cierto que el príncipe Haakon cuenta con una actividad más intensa e incluso ejerce de regente de manera asidua por los achaques de salud del monarca, pero la situación de la Princesa se encuentra condicionada por su enfermedad, lo que afecta al desarrollo normal de la institución.

A pesar de que Mette Marit cumple con su agenda de manera rigurosa, no puede llevar el ritmo normal de una persona que no sufra la afección que ella padece. Quizás también por esto, la mayoría de edad de la princesa Ingrid es un soplo de aire fresco para la Corona, anclada en el reinado de Harald y con un ojo puesto en el futuro. Una situación que, salvando las distancias, puede compararse con la del príncipe Carlos y el duque de Cambridge, al que muchos ven como sucesor natural de la Reina Isabel.

Por el momento, no han trascendido los planes de la Princesa para esta jornada tan especial. Es más, aunque el príncipe Haakon tiene la agenda despejada el día del cumpleaños de su esposa, no así en los siguientes. Sin embargo, sobre la actividad de Mette Marit no hay noticias en las próximas semanas. No obstante, sí que se espera algún tipo de felicitación oficial en esta fecha tan especial.