Son muchas las royals las que se apuntan a las últimas tendencias capilares. Entre ellas, destacan, como no podía ser de otra forma, Charlene de Mónaco, quien en varias ocasiones ha demostrado no tener miedo a las tijeras. Por otro lado, hace unos años, la Reina Letizia se decantó por un corte que sigue siendo tendencia en la actualidad. Recientemente, la infanta Elena ha cortado por lo sano y ahora luce una media melena de lo más elegante.

Charlene de Mónaco

No cabe la menor duda de que, Charlene de Mónaco es una de las royals más atrevidas en cuanto a cortes de pelo. Actualmente, lo lleva ligeramente rapado en un rubio platino de lo más glamuroso. Corte que, desde luego favorece a las facciones de su rostro. Por otro lado, es necesario recordar que, también ha lucido una melena corta con un flequillo cortado a la mitad de la frente.

Sin embargo, su peinado más atrevido fue cuando se rapó uno de los lados. “Seguramente, de todos los miembros de las familias reales, yo sea probablemente la que más estilos de pelo haya probado, y seguiré haciéndolo. Es mi elección”, explicó a Point de Vue en una entrevista.

La Reina Letizia

Han pasado siete años desde que la Reina Letizia luciera una melena long bob. Corría el año 2015 cuando la consorte aparecía luciendo este peinado con el que confirmó ser una de las Reinas más fashionistas. Hasta aquel entonces, la esposa del Rey Felipe siempre optaba por cortarse las puntas y lucir peinados algo más clásicos.

Además, cuando llevó este peinado, también se decantó por aclarar su melena con unas sofisticadas mechas que aportaron más brillo a su cabello y, por supuesto a su rostro. No ha vuelto a cortarse el pelo tanto desde entonces. De hecho, en la actualidad lo luce en un castaño oscuro y con capas largas.

La infanta Elena

Por otro lado, la infanta Elena, que siempre ha lucido una melena más bien larga, se ha decantado este verano 2022 por un nuevo corte de pelo de lo más favorecedor. La hija de don Juan Carlos ha cortado por lo sano y, ahora luce una media melena recta. Peinado que suele llevar con las puntas metidas hacia adentro.

Quien por el momento no ha sorprendido con un nuevo corte de pelo ha sido su hija, Victoria Federica. La sobrina del Rey, que se ha convertido en una de las influencers del momento, siempre apuesta por su larga melena, bien sea recogida, lisa o, ondulada. A diferencia de su madre, Vic -como la llama su entorno más cercano-, prefiere continuar con la misma línea estilística que ha llevado hasta ahora, por lo que cortarse su preciosa melena, parece no entrar ahora en sus planes más inmediatos. Sea como fuere, cada vez son más royals las que dan un paso al frente y arriesgan más con sus peinados, así como con sus looks.