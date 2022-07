El inesperado nexo entre la Reina Letizia, las Infantas y la Reina Sofía

No es ningún secreto que una de las grandes pasiones de la Reina Letizia es ir al teatro y a otro tipo de espectáculos. Al margen de los actos a los que acude de manera oficial, de manera recurrente la Reina ‘se escapa’ para disfrutar de salidas privadas que suelen incluir algún plan cultural. Esto es precisamente lo que hizo hace algunas semanas, cuando disfrutó de una velada en el Teatro Real junto a una de sus personas de confianza, Luz Valero.

Una escapada en la que la Reina pudo ver el último espectáculo de la actriz Marion Cottilard, sobre la figura de Juana de Arco. Según trascendió, doña Letizia llegó al coliseo a comienzos de la representación y lo hizo de una manera discreta, para no llamar la atención. Al parecer, en esta ocasión, doña Letizia no visitó el camerino de la artista tras el espectáculo. Algo que sí que hizo la Familia Real cuando acudió a ver la representación de María Pagés en los Teatros del Canal, en la primera salida de la Princesa Leonor tras comenzar sus vacaciones de verano en España. En esta ocasión, aunque se trataba de una salida familiar, no era tan privada, ya que fueron muchos los medios que pudieron fotografiar a los Reyes y a sus hijas.

No es la primera vez que doña Letizia ‘se escapa’ a ver un espectáculo, sea con amigas o con sus hijas. Una afición que, curiosamente, comparte con la Reina Sofía y las Infantas Elena y Cristina.

Hace pocas semanas, en torno al 15 de julio, se desvelaba que la madre de Felipe VI también había acudido al Teatro Real de incógnito. En su caso, para disfrutar de una representación de la ópera Nabucco de Giuseppe Verdi. La Reina Sofía llegó de manera discreta para que nadie se percatara de su presencia, sin embargo, una vez terminada la representación, doña Sofía se levantó para ovacionar a los artistas y música. La Reina no utilizó el palco de honor, sino que se colocó en una de las zonas cercanas al escenario, pero también allí fue reconocida por el público, que le dedicó un emotivo aplauso.

Al igual que doña Sofía, también las Infantas Elena y Cristina han disfrutado recientemente de una escapada al Teatro Real. Antes de marcharse a Palma de Mallorca para pasar unos días en familia, la duquesa de Lugo y su hermana aprovecharon para hacer una salida de chicas. Tal como publicó la revista ¡Hola!, fue el pasado día 5 de julio cuando las dos hermanas acudieron al coliseo madrileño para ver, precisamente, la misma obra que poco después vería doña Sofía. Las Infantas Elena y Cristina llegaron al teatro vestidas de manera casual y con mascarilla -una con el logo del Teatro Real-, un elemento que ayuda a que pasaran desapercibidas.

Esta afición de las Infantas, doña Sofía y la Reina Letizia demuestra que, a pesar de que todas ellas se encuentran prácticamente en polos opuestos, aún tienen puntos en común y comparte gustos.