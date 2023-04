Meghan Markle responde, tajante, a la última ‘filtración’ de Buckingham

La ‘guerra’ entre los Windsor y los duques de Sussex se encuentra en un momento crítico. A apenas dos semanas de la Coronación del rey Carlos III en Westminster, ya se sabe que el príncipe Enrique no faltará a la ceremonia, pero que su participación será muy limitada. Según han revelado algunos medios, el hijo menor del monarca será testigo del gran día de su padre, pero no solo no lo hará en primera plana, sino que estará en una décima fila, muy lejos de los primeros puestos. Además, tal como ha trascendido, el príncipe de Gales no tiene intención de reunirse con su hermano, que acudirá a la celebración solo, sin su esposa, Meghan Markle.

La duquesa de Sussex no estará en Westminster, lo que ha incrementado las especulaciones sobre la situación entre los Sussex y la Familia Real. Hay que tener además en cuenta que la Coronación coincide con el cumpleaños del hijo mayor de Enrique y Meghan, el príncipe Archie y que, de hecho, se ha confirmado que el duque de Sussex volverá a casa lo antes posible para poder estar con su familia en este día tan especial.

Aunque se ha especulado mucho sobre los motivos reales de la ausencia de Meghan Markle en la Coronación, la realidad es que la duquesa de Sussex no se siente cómoda con su familia política. Es más, este fin de semana, el diario The Telegraph ha desvelado que Carlos III y su nuera intercambiaron unas cartas poco después de la salida de los Sussex de ‘La Firma’. Unas cartas en las que el tema principal era las acusaciones por parte de la pareja de racismo dentro de la Familia Real.

Hay que recordar que en su polémica entrevista con Oprah Winfrey, Enrique y Meghan desvelaron a la presentadora que algún miembro de la Familia Real había expresado su preocupación en torno al posible color de piel del hijo mayor de la pareja, el príncipe Archie. Según ha revelado el diario, el actual monarca envió una carta a Meghan Markle expresándole su tristeza por la situación que se había generado y en la que lamentaba, además, que los Sussex hubieran tomado la decisión de dar un paso atrás. Una carta a la que la Duquesa respondió cordialmente.

De hecho, según apunta el diario, se apuntó directamente al miembro de la Familia Real que ofendió a la ex actriz, aunque tanto Carlos como Meghan mostraron un tono conciliador. Por parte de Markle, reconoció que nunca tuvo la intención de acusar específicamente a la persona involucrada de ser racista, sino que expresó su preocupación por lo que consideró un sesgo inconsciente por parte de la familia. En cuanto al monarca, aseguró que el comentario no se había hecho con malicia. No obstante, parece que la esposa del príncipe Enrique no se quedó muy contenta con la respuesta de su suegro.

Ante la publicación de estas últimas informaciones, algunas fuentes han comentado que, precisamente, estas cartas podrían estar detrás de la ausencia de la duquesa de Sussex en la Coronación de Carlos. Sin embargo, la nuera del Rey ha querido zanjar las especulaciones de manera directa a través de sus representantes.

En una declaración a Bazaar.com, Ashley Hansen, secretaria de prensa de los duques de Susex ha comentado que las afirmaciones de que Meghan Markle no asistirá a la coronación del rey Carlos por este tema son «ridículas». «La duquesa de Sussex vive su vida en el presente, sin pensar en la correspondencia de hace dos años relacionada con las conversaciones de hace cuatro años. Cualquier cosa que sugiera lo contrario es falsa y francamente ridícula. Alentamos a los medios de comunicación sensacionalistas y a varios corresponsales reales a detener este circo agotador que ellos solos están creando», asegura Hansen.