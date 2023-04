El pasado 8 de septiembre moría la reina Isabel II en el Castillo de Balmoral a los 96 años. Acontecimiento histórico que provocó un cambio de roles en la monarquía británica, uno de ellos el ascenso del que era el príncipe de Gales como Rey de Inglaterra. De esta manera, Carlos III comenzó a reinar a sus 74 años junto a su fiel escudera y reina consorte (título que se le asignó por deseo expreso de la difunta Reina), Camila.

Quedan apenas dos semanas para que tenga lugar el gran evento: la coronación de Carlos III, que se celebrará en la Abadía de Westminster, en Londres, el próximo 6 de mayo, mismo día en el que cumple años su nieto, el pequeño Archie, hijo del príncipe Enrique y Meghan Markle. A diferencia del funeral de la reina Isabel, el pasado 19 de septiembre, al que asistieron distintas personalidades y miembros de la realeza de distintas casas reales, esta vez, irán los representantes de las mismas. Motivo por el que, por ejemplo, en el caso de España, tan solo irán los Reyes Felipe y Letizia, por lo que quedan fuera de la lista don Juan Carlos y doña Sofía. Ha trascendido que en la víspera a la coronación, Carlos III realizará una fiesta en el palacio de Buckingham, tal y como ha revelado el Daily Mail.

El primer banquete de coronación del que se tiene constancia se remonta al año 1194, mientras que el del rey Jorge IV en 1821 fue tan fastuoso que se construyeron 23 cocinas temporales junto a Westminster Hall para producir 160 sopas y 3.271 platos fríos. El acontecimiento fue de tal magnitud que el conde mariscal tuvo que supervisarlo a caballo, cabalgando por el centro del salón, y el coste fue tan escandalosamente elevado que desde entonces no se ha vuelto a celebrar otro. Aunque el tradicional banquete de la coronación no se celebrará, Sus Majestades esperan dar la bienvenida a personalidades como la Primera Dama de los Estados Unidos. El acto no será una cena tradicional, sino que seguirá el modelo de la recepción que Carlos y Camilla ofrecieron a dignatarios y representantes de la Commonwealth justo antes del funeral de la Reina Isabel.

Se cree que muchos de los invitados serán cónyuges o hijos de invitados que no pasaron el corte en la Abadía debido a la escasez de invitados. Entre ellos, el rey Guillermo Alejandro de Holanda y su esposa, la reina Máxima, que asistirán al acto del día siguiente. Pero a ellos se unirán en el palacio de Buckingham el viernes, también la antigua reina, SAR la princesa Beatriz, de 85 años, que conoce bien a Carlos, y su nieta la futura reina, Catharina-Amalia, de 19 años, la princesa de Orange.

Serán básicamente la mayoría de los invitados VIP a la coronación, además de todos aquellos a los que Sus Majestades querían invitar a la ceremonia pero no pudieron debido a la reducción del número de personas en la Abadía», dijo otra fuente. Según las fuentes, el plan es utilizar el Salón de Baile del palacio, que actualmente está cerrado a todo el mundo excepto al círculo más íntimo, ya que se ha acondicionado como una réplica de la Abadía de Westminster para los ensayos privados de la coronación. También se instalará una carpa en los jardines del palacio. El Palacio de Buckingham se ha negado a dar detalles por el momento, pero se entiende que el acto no se prolongará hasta tarde, ya que el Rey y la Reina Consorte, así como otros miembros de la familia, tienen que madrugar al día siguiente.