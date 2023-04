Carlos III deja sin invitación a la Coronación a una de las damas de honor de la Reina Isabel

Quedan poco más de dos semanas para que tenga lugar la Coronación del rey Carlos en la Abadía de Westminster, y sin embargo, ya se trata de un evento marcado por la polémica. Teniendo en cuenta la gran pompa que suele rodear este tipo de actos, son muchos los británicos que se niegan a acarrear los costes de la multitud de celebraciones que tendrán lugar el fin de semana del 6 de mayo. Quizá sea por ello por lo que Carlos III ha querido reducir considerablemente su lista de invitados, estando previsto que asistan a la ceremonia unas 2.000 personas entre las que no está su tía segunda, Lady Pamela Hicks.

Así lo confesaba la hija de ésta, India Hicks, a través de su cuenta de Instagram, aclarando que había recibido una llamada del secretario del soberano en la que le informaba de que su progenitora no figuraba entre las personas invitadas a la Coronación en cuestión: «Uno de los secretarios personales me transmitió un mensaje de parte del rey. Me explicó que esta Coronación sería muy distinta a la de la Reina, que contó con 8.000 invitados, sino que pasarían a ser menos para aliviar la carga económica que supone para el Estado», comenzaba explicando, dejando entrever que se trata un motivo del peso por el que ni ella ni su madre se han sentido ofendidas: «El rey nos transmitía su gran cariño y sus disculpas, eran muchos los familiares y amigos a los que estaba ofendiendo con su lista reducida. Mi madre no se sintió en absoluto ofendida. ‘Qué sensato por su parte. Invitaciones basadas en la meritocracia y no en la aristocracia. Voy a seguir con gran interés los acontecimientos de este nuevo reinado’, dijo», admitía India, mostrando así la reacción de su madre y comprendiendo la postura del hijo de Isabel II en todo momento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de India Hicks (@indiahicksstyle)

De esta manera, el marido de Camila Parker ha roto una tradición que llevaba vigente desde décadas. Y es que, Lady Pamela Hicks podría haber sido la única persona asistente a las tres últimas Coronaciones de la Familia Real británica, ya que sí que estuvo presente en la de Jorge VI y la Reina Isabel al ser la hija menor del conde Mountbatten de Birmania, tío de Felipe de Edimburgo. También por ello fue una de las damas de honor de la boda de la entonces princesa Isabel, habiéndola acompañado en hitos tan importantes de su vida como su gira por Kenia, la cual marcaba un antes y un después en la vida de la que fuera monarca al ser ahí donde se enteró de la muerte de su padre. Sin embargo, este no sería el único viaje que harían juntas, ya que la madre de India Hicks también fue con la abuela del príncipe Guillermo a Panamá, Fiji, Tonga, Nueva Zelanda, Jamaica, Australia, Adén, Ceilán, Malta, Libia y Gibraltar.