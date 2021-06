El último desplante de Meghan Markle a Diana de Gales

A pocas semanas de que se produzca uno de los homenajes más esperados en el Reino Unido en los últimos tiempos, las incógnitas en torno a quienes estarán presentes en los jardines del Palacio de Kensington el próximo día 1 de julio no hacen sino sucederse. Será entonces cuando por fin, tras varios años de especulaciones y cambios en el plan original, se inaugure la estatua en homenaje a Diana de Gales, en uno de sus lugares predilectos de la que fuera su residencia oficial y en una fecha muy señalada: cuando la Princesa hubiera cumplido 60 años.

Son muchas las cosas que han cambiado desde que sus hijos, los príncipes Guillermo y Harry comenzaran con los preparativos de este homenaje y en estos momentos la situación entre los hermanos y la del propio duque de Sussex respecto al resto de la familia no es la más favorable. Después de varios meses de polémica por la salida de Harry y Meghan de la familia real y sus declaraciones a Oprah Winfrey, el hijo menor de Carlos de Inglaterra volvía a Windsor el pasado mes de abril para asistir a las exequias de su abuelo, el duque de Edimburgo. A pesar de que aparentemente se producía un acercamiento al menos con su hermano, la realidad es que las tensiones con varios miembros de la familia continúan.

Hace apenas unos días, Harry y Meghan anunciaban el nacimiento de su hija, a la que han llamado Lilibet Diana como gesto hacia la Reina y la propia princesa de Gales. El embarazo de la Duquesa fue -presuntamente- el motivo por el que Meghan no pudo acompañar a Harry al funeral de su abuelo. Sin embargo, parece que la norteamericana tampoco está dispuesta a volver para honrar a la que hubiera sido su suegra.

Varias fuentes cercanas a la pareja apuntan a que Meghan no estará en Kensington el próximo 1 de julio. Esas mismas fuentes aseguran que Harry tiene el firme propósito de asistir para honrar la memoria de su madre en un día tan especial. Sin embargo, parece que la ausencia de la Duquesa estaría justificada y tiene que ver con el reciente nacimiento de su hija. Por un lado, los médicos no recomiendan que los niños tan pequeños hagan viajes tan largos y, por otro, no es aconsejable separar a una madre de un recién nacido en el período de lactancia. De esta manera, Meghan Markle pierde una nueva oportunidad de ‘firmar la paz’ con los Windsor y acallar los constantes rumores que apuntan a una enemistad con el resto de la familia.

Lo que por ahora no se ha confirmado es quienes estarán presentes en este homenaje más allá de Harry y Guillermo. Dado que Meghan no va a asistir, sería probable que Kate Middleton tampoco lo hiciera como gesto de apoyo y para dejar que los hermanos vivan este momento ellos solos. Habrá que esperar aún unos días para salir de dudas.