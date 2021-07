Máxima de Holanda ya tiene fecha de vuelta al trabajo

Ya hay fecha para la vuelta al trabajo de Máxima de Holanda. En un año especialmente complicado para los Reyes, la Casa Real ya ha anunciado el día en el que Su Majestad se incorporá a la actividad presencial después de las vacaciones de verano, de las que, como suele ser habitual, no se han ofrecido más detalles de los que se conocen de otros años.

La argentina retomará su agenda el día 3 de septiembre asistiendo a la inauguración del nuevo curso de la escuela MBO en Houten, donde además dará un discurso. El tema de este año es: «emprendimiento hacia un futuro mejor». En esta cita, estudiantes, profesores y otros participantes discutirán sobre emprendimiento, sostenibilidad e innovación en un encuentro que se retransmitirá vía streaming.

Hasta que llegue este día, no está previsto que la Reina participe en ningún compromiso. No hay que olvidar que este verano es especialmente importante para la Reina. A finales de agosto -sin fecha aún determinada de manera oficial-, la hija mediana de los Reyes, la princesa Alexia, se incorpora a sus clases en el Atlantic College de Gales, donde va a coincidir con la Princesa Leonor. En principio, no se prevé que los padres puedan acompañar a los alumnos debido a las restricciones actuales por la pandemia del coronavirus.

La última vez que vimos en público a Máxima fue el pasado día 16 de julio, con motivo de la tradicional sesión de fotos del verano que se realizó en los jardines del Palacio de Huis Ten Bosch. Aunque no ha habido confirmación oficial al respecto, se sabe que la familia real se encuentra en su residencia de verano de Grecia, es más, se espera que pasen allí las vacaciones hasta que tengan que reincorporarse a su actividad oficial, como suele ser habitual. Mientras que Máxima no tiene actos previstos hasta septiembre, el monarca sí que tiene un compromiso en La Haya a principios de agosto, de manera que hará un viaje exprés a Holanda. Algo fácil para él dado que además es piloto profesional. Al margen de especulaciones, sí que sabemos que Guillermo está en Grecia debido a un detalle en el Boletín Oficial, sobre la ley del coronavirus y que aparece firmado por el monarca desde una localidad de la Hélade.

El pasado año, las vacaciones de los Reyes estuvieron envueltas en la polémica debido a varias cuestiones. Por un lado, en las redes sociales se publicaron unas imágenes de Máxima y Guillermo tras una cena en un restaurante sin mascarilla y sin mantener las distancias de seguridad y, por otro, los Reyes estrenaron un nuevo yate valorado en más de dos millones de euros que generó muchas críticas debido a la complicada situación por la pandemia. Esto, unido a otro viaje que hicieron meses después cuando las recomendaciones de las autoridades eran no salir del país provocó que su popularidad descendiera y que tuvieran que pedir disculpas públicas.