Si hay una consorte que destaca sobre las demás por su desparpajo, naturalidad y espontaneidad esa es, sin duda, Máxima de Holanda. La esposa del rey Guillermo siempre logra sorprender a propios y extraños con alguna ocurrencia y en su último acto no ha sido para menos.

La Reina ha visitado en Ámsterdam el Eye Film Museum, dedicado al cine y el arte de la imagen en movimiento. Una cita especialmente interesante para la argentina, que siempre ha mostrado mucha curiosidad por estas cuestiones. La institución celebra estos días su 75 aniversario y se están exponiendo una serie de cintas de la colección de la Casa Real en diversos puntos del país.

Máxima se ha convertido en el centro de atención de la jornada y no solo por su espectacular look -reciclado, por cierto-, sinon por la curiosa anécdota que ha protagonizado y gracias a la cual ha desvelado uno de sus trucos para andar con tacones. A su llegada, la Reina ha sido recibida por Femke Haselma, alcaldesa de la ciudad, que la ha acompañado por una pasarela de madera que lleva al museo. Con la mala suerte de que uno de los tacones de la mandataria se ha quedado enganchado entre dos tableros. La esposa del rey Guillermo no se ha dado cuenta en un primer momento, pero al ver a Haselma no ha dudado en acercarse a ella. Con su habitual sonrisa, Máxima le ha revelado su secreto para evitar este tipo de altercados: “camina siempre de puntillas”.

Burgemeester Femke Halsema @AmsterdamNL komt met haar hak vast te zitten tussen de vlonders. Gratis tip van koningin Máxima: “Áltijd op de tenen lopen!” pic.twitter.com/03rduEzQZG — Rick Evers (@RickEversRoyal) June 24, 2021

Sin duda un buen consejo que en más de una ocasión habrá evitado que la argentina viva un momento incómodo. Y es que la Reina suele lucir altísimos tacones que tienen todas las papeletas de colarse en cualquier agujero inesperado y provocar una situación difícil que los fotógrafos que siguen a Su Majestad no dudarían en inmortalizar. Eso sí, estamos seguros de que ella saldría airosa con su habitual simpatía y espontaneidad.

Al margen de la divertida anécdota, una de las cuestiones que más ha llamado la atención ha sido el look de la Reina. Máxima ha recuperado uno de sus mejores estilismos, un diseño en tonos ocres con encaje y estampado floral de la firma Zimmerman que estrenó en 2017 y que ha combinado con salones de Gianvito Rossi y pamela de rafia en color marrón claro con una de las calas más levantada. No le han faltado los guantes y el fular a tono, así como una cartera en un color un poco más oscuro que aportaba cierto contraste al look.