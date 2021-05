Pensábamos que los reyes de Holanda ya no podían sorprendernos más, sin embargo, nos equivocábamos. Máxima y Guillermo han demostrado una vez más que son los royals más naturales y espontáneos de Europa -y quizá también del mundo entero-. Después de unos meses complicados en los que la popularidad de la familia real se ha visto mermada por el comportamiento un tanto inadecuado por parte de los Reyes y sus hijas, los Orange parecen estar dispuestos a cualquier cosa para recuperar el cariño de los ciudadanos.

Ya hace unos días, la argentina aseguraba en una entrevista en televisión con motivo de su 50 cumpleaños que estaba disgustada por las críticas que habían recibido y que su viaje a Grecia durante la pandemia y la fotografía que se hicieron con el dueño de un restaurante fueron un “error de cálculo” y que tanto ella como especialmente el Rey, se estaban esforzando mucho por los holandeses. Un mensaje que ahora cobra especial sentido a tenor de las imágenes del último acto en el que ha participado la pareja.

A diferencia de la mayoría de las ocasiones en las que vemos tanto al Rey como a Máxima vestidos de manera protocolaria, esta vez han sorprendido con un look de lo más casual. Y es que la ocasión lo requería.

Look ha hablado con el periodista Rick Evers, especialista en Casa Real de Holanda, que ha explicado en qué ha consistido el acto en el que han participado Máxima y Guillermo: “cada año, hay un fin de semana que se llama ‘Países Bajos en marcha’. La gente se apunta para hacer tareas de voluntariado y los Reyes suelen participar. Se celebra en marzo, pero se ha retrasado hasta ahora”, asegura. Según el experto, es un proyecto de la Fundación Orange, de la que ambos son patrones.

Los Reyes han participado en tareas de voluntariado en Oegstgeest, concretamente en la casa de cultura Pauluskerk. Hemos podido ver a Máxima de Holanda utilizando unlimpiador de alta presión para quitar el musgo de los escalones de entrada, lo mismo que hizo su suegra hace algunos años en el mismo acto. No solo eso, la argentina también ha limpiado con sumo cuidado los azulejos y los muebles del jardín, una tarea en la que parece ser una experta: “un cepillo duro deja daño en las baldosas”, ha dicho.

Por su parte, el rey Guillermo se ha dedicado más a tareas de jardinería. De cuclillas junto a la maleza, el monarca ha estado retirando las hojas dañadas: “sembrar es fácil, pero hay que mantenerlo”, ha dicho. Tanto el Rey como la Reina han charlado animadamente con los voluntarios, a quienes han explicado algunas anécdotas que recientemente han vivido en su residencia: “tenemos ratones en el jardín, vimos a una cigüeña escaparse de ellos”. Un voluntario le ha recomendado al Rey un gato, pero parece que no es una idea que a Máxima de Holanda le haya hecho mucha gracia: “en realidad no me gustan”, ha dicho.