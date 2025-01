La princesa Ana es uno de los miembros más destacados de la familia real británica. El compromiso de la hermana del rey Carlos III con la institución ha sido constante a lo largo de los años y siempre suele liderar la lista de las más trabajadoras de ‘La Firma’. A día de hoy, junto con los duques de Edimburgo, Ana sigue siendo fundamental para la Corona y lo demuestra en cada uno de los actos en los que participa.

La hermana del monarca ha tenido unos meses un poco complicados por los temas relacionados con la salud del rey y la de la princesa de Gales, a lo que hay que sumar que ella misma tuvo que ser hospitalizada debido a un accidente con un caballo. La princesa ya se encuentra completamente recuperada y a pleno rendimiento, de hecho, según han confirmado fuentes oficiales, está ya en Ciudad del Cabo para un viaje oficial.

El rey Carlos III con la princesa Ana. (Foto: Gtres)

Un viaje en el que Ana no va a contar con la compañía de su marido, Tim Laurence, que suele ir con ella en este tipo de compromisos. A pesar de que la hermana del rey Carlos III tiene una agenda intensa y no siempre la acompaña su marido, lo cierto es que cuando se trata de viajes internacionales es habitual que Laurence esté a su lado. Esta vez no podrá ser.

Tal como han publicado algunos medios británicos, el cuñado de Carlos III no viajará a Sudáfrica debido a un tema de salud. No se trata de nada grave, sino que Laurence está aún recuperándose de una rotura de ligamentos que sufrió mientras realizaba unos trabajos en su residencia. Laurence ha sido a lo largo de los años un apoyo fundamental para Ana y ha estado siempre a su lado, eso sí, manteniendo una actitud discreta. Por ejemplo, tras el último ingreso de la princesa, el vicealmirante estuvo muy pendiente de ella, visitándola constantemente en el hospital.

Tim Laurence saliendo del hospital. (Foto: Gtres)

Una rotura de ligamentos

El marido de la princesa real no puede interrumpir su tratamiento y los médicos le han recomendado que no viaje en estos momentos, por lo que Ana tendrá que marcharse a Sudáfrica en solitario. Allí va a participar en la iniciativa que ha puesto en marcha una organización benéfica que ofrece terapias de rehabilitación a personas con discapacidad utilizando caballos. Un tema con el que la hermana del rey Carlos III está muy comprometida, de hecho, la equitación es una de sus grandes pasiones. Además, entre otros actos, Ana aprovechará la visita para inaugurar un monumento en memoria de los sudafricanos que fallecieron en la Primera Guerra Mundial y que no cuentan con una sepultura conocida.

Una figura destacada

A sus 74 años, la princesa Ana es uno de los miembros más trabajadores de la institución, con una importante carga a nivel de representación. Ana participa en numerosos compromisos a lo largo de cada semana y tiene una de las agendas más intensas de la familia real -a veces incluso la que más-. A esto hay que añadir que es una persona muy discreta que cumple con sus obligaciones a la perfección y que tiene un alto concepto del deber y del compromiso, heredados de sus padres.