La princesa de Gales cada vez tiene un mayor protagonismo en la agenda de ‘La Firma’. Desde que Carlos de Inglaterra se convirtiera en jefe del Estado, tras la muerte de la Reina Isabel, el papel de su hijo mayor y la esposa de este se han vuelto fundamentales para él, junto con el de Camila Parker-Bowles. Se ha comentado en numerosas ocasiones que el deseo del Rey es configurar una monarquía más reducida y, sobre todo útil para los británicos. Un cambio en la institución centrado en el núcleo duro de ‘La Firma’, esto es, en los Reyes y en los Príncipes de Gales.

A pesar de que el protagonista es el príncipe Guillermo y que el rol de su esposa es más secundario, lo cierto es que Middleton tiene un papel bastante protagonista, sobre todo en el ámbito de la infancia. De hecho, hace apenas una semana que ha puesto en marcha la iniciativa Shaping Up, que llama la atención sobre los primeros años de vida de los más pequeños. Un proyecto personal de la Princesa, en el que lleva tiempo trabajando, pero que ahora por fin se ha hecho realidad, con perfil propio en las redes sociales incluso.

En esta nueva etapa como princesa de Gales, Middleton está contando con numerosos apoyos, uno de los cuales es una reciente incorporación a su equipo. Tal como ha informado el diario The Times, la esposa del príncipe Guillermo ha contratado a una nueva secretaria privada, Alison Cortfield, que destaca por ser una experta en relaciones públicas y que además tiene un carácter directo y exigente.

Según ha trascendido, Alison Corfield, de 51 años es madre de tres hijos y a comienzos de su carrera trabajó como azafata de vuelo en la compañía Virgin Atlantic. Curiosamente, la madre de Middleton también fue azafata durante una etapa de su vida. No obstante, parece que los motivos de la princesa de Gales para contratarla no tienen nada que ver con esto, sino con el trabajo que realizó en la campaña contra la obesidad infantil del chef Jamie Oliver.

Tal como ha trascendido, Alison Cortfiel sustituye a Hannah Cockburn-Logie, la antigua diplomática británica que ejercía como secretaria personal de Middleton desde hacía tres años, pero que dejó el puesto tras la muerte de la Reina Isabel. Al parecer, la esposa del príncipe Guillermo quiere con esta contratación dar un nuevo aire a su equipo, con personal de diferentes sectores, no solo del ámbito público. «Alison es una elección poco usual. No es muy convencional para el Palacio de Kensington, pero hay un movimiento para reclutar a gente más moderna y con experiencia en el sector privado en vez de solo funcionarios», ha confirmado una fuente cercana a la Familia Real al diario The Times.