La Corona continúa asumiendo la crisis en la que se ha visto inmersa tras salir a la luz el polémico libro del príncipe Enrique. Hasta la fecha, lo único que reina en el Palacio de Buckingham es el silencio y, mientras el Rey Carlos III se plantea un alto al fuego con su hijo -presuntamente por miedo a que continúe publicando información sobre su matrimonio con Diana de Gales-, el resto de royals han retomado sus agendas oficiales como si nada ocurriese en el exterior.

Y así lo ha hecho Catalina Middleton, que ha vuelto al trabajo en medio del vendaval mediático. Fue el pasado 12 de enero cuando los Príncipes de Gales reaparecieron en Liverpool, hasta donde se desplazaron para la apertura de un nuevo hospital. Sin embargo, ha sido ahora cuando la que fuera duquesa de Cornualles ha hecho lo propio pero en solitario. La Princesa ha visitado la Guardería Foxcubs ubicada en la localidad de Luton (al norte de Londres) para continuar demostrando lo volcada que está con los más pequeños.

Será dentro de unos días cuando la mujer del Príncipe Guillermo anuncie su gran proyecto personal pero, hasta entonces, ha continuado siguiendo al pie de la letra lo que manda su agenda real. En el centro educativo, Catalina ha dejado ver las habilidades que tiene con los niños, disfrutando como si fuera una más y creando máscaras de colores que no han pasado desapercibidas. Una forma de dar portazo a todo lo que está ocurriendo alrededor de su familia y con la actitud que demuestra que ha esquivado con grandeza el vendaval mediático que se inició tras salir al mercado las memorias de su cuñado, el Príncipe Enrique.

Para la ocasión, la Princesa de Gales se ha enfundado en un conjunto naranja de punto sostenible y el abrigo camel que ya encabeza el listado de las prendas favoritas de su vestidor. Este look se compone de dos piezas de canalé en mezcla cachemir y seda de color naranja, una obra de Gabriela Hearts que ronda los 2.200 euros. Además, lo ha querido combinar con el abrigo de lana de una edición limitada de Massimo Dutti que ya ha lucido en otras ocasiones. Y es que, Middleton no está de estreno pues, la última vez que rescató este abrigo de su armario fue el pasado mes de enero, al igual que el conjunto, que lo lució a principios de diciembre durante su visita a Boston. Para finalizar, la Princesa de Gales ha combinado el estilismo con un bolso de mano en color marrón de Stuart Weitzman y unas botas de caña alta de ante del mismo color firmadas por Gianvito Rorssi. Además, ha incorporado un cinturón de piel para resaltar su figura y darle un toque especial al outfit.

Mientras tanto, la vida continúa para la Familia Real británica, pero no está siendo fácil. Es más, hace apenas unos días, el Príncipe Enrique aseguró que había escrito este libro con el fin de proteger a sus sobrinos, Charlotte y Louis: «Sé que de esos tres niños, al menos uno acabará como yo, siendo el repuesto. Y eso me duele, me preocupa».