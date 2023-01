La Reina Letizia fulmina a Catalina Middleton y a Máxima de Holanda en un importante ranking

El 2023 ha llegado, y con él, cada vez son más los balances que salen a la luz sobre cómo ha ido el 2022 en distintas esferas de las que no están exentos ni los royals. Tanto es así, que en UFO No More no han querido dejar pasar la oportunidad de hacer un recorrido a lo largo de los últimos doce meses para saber quiénes fueron los reyes y reinas que trabajaron más durante ese tiempo, es decir, los que más se volcaron con su papel al frente de la Corona del país que les corresponde.

El primer lugar, y con una notoria diferencia respecto al resto de royals europeos, está encabezado por Felipe VI. El Rey de España parece haberse implicado al máximo en sus quehaceres, razón por la que ha subido considerablemente la media de la Familia Real en líneas generales, que suma nada más y nada menos que 219 días trabajados, un 60% de los días del 2022 en su totalidad, superando así también sus propias marcas anteriores. Además, al equipo de la página web en cuestión también le ha llamado la atención que se ha podido ver más a la Reina Sofía, demostrándose así que sigue inmersa en las cuestiones monárquicas pese a que la abdicación de su marido en su hijo tuvo lugar hace casi nueve años.

En lo que a las féminas se refiere, es Victoria de Suecia quien tiene el primer puesto y el cuarto a nivel general, lo que demuestra que la monarca está plenamente inmersa en todo a lo que al trono atañe, llevando a cabo una serie de funciones que la alzan a una posición muy superior respecto al resto de mujeres de la realeza europea. No obstante, también cabe destacar la impecable labor de la Reina Letizia, que cuenta con un merecido segundo puesto en este ranking de mujeres con el que deja entrever que, pese a ser consorte, su papel al frente de la Corona española es impecable, y que además de apoyar a su marido siempre que tiene oportunidad, tiene diversas misiones de lo más importantes en solitario.

De esta manera, cabe destacar que Doña Letizia ha asumido muchas más funciones que otras royals destacadas como Máxima de Holanda o la actual princesa de Gales, Catalina Middleton. Aunque podría decirse que la consorte de los Países Bajos es una de las reinas más queridas dentro de las fronteras de su país, sus apariciones públicas son escasas, alcanzando una cifra que gira en torno a las diez veces por mes, con una cantidad mucho menor en julio y agosto a consecuencia de las vacaciones de verano. Por otro lado, llama especialmente la atención la escasa presencia de Catalina y Guillermo de Gales en actos de índole monárquica, manteniéndose en un segundo plano, por ahora, sobre todo teniendo en cuenta que Carlos III y su esposa Camila son los actuales reyes.