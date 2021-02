El pasado 14 de febrero, el príncipe Harry y Meghan Markle anunciaban que estaban esperando su segundo hijo. Lo hicieron a través de una tierna fotografía en la que aparecen en el jardín de su lujosa mansión ubicada en Santa Bárbara -Los Ángeles, Estados Unidos-, donde se puede ver a la futura mamá con una incipiente barriguita. “El duque y la duquesa de Sussex están encantados de estar esperando su segundo hijo», se pudo leer en el comunicado que publicó la BBC. El anuncio llegó después de que en el mes de noviembre se publicara un artículo de opinión en ‘New York Times’ escrito por la propia Meghan Markle, donde reveló que sufrió un aborto natural la pasada primavera. Episodio que la mujer del príncipe Harry definió como un “dolor casi insoportable”. Ahora, después de unos meses, el feliz matrimonio va a dar un hermano al pequeño Archie.

Una vez se anunció que los duques de Sussex se convertirían en padres por segunda vez, se pudo entender el motivo por el que eligieron el día de San Valentín para dar a conocer la noticia. Resulta que, coincide con la misma fecha en la que su madre, la princesa Diana de Gales dio a conocer que estaba embarazada de su segundo hijo en común con el príncipe Carlos, es decir, el príncipe Harry venía en camino. Desde ‘LOOK’ hemos hecho una recopilación de outfits que lució Diana Spencer y que Meghan Markle podría copiar en este segundo embarazado, ya que la Princesa se ha convertido en un verdadero icono de estilo.

Vestido blusa

Uno de los looks que Meghan Markle podría copiar o reinventar sería uno de los que lució la princesa Diana de Gales durante uno de sus embarazos. Se trata de un vestido estilo blusón en color verde con topos blancos y cuello con lazada pussy bow. Un estilo de los 80 que, por suerte, no pasa de moda. No obstante, en plataformas como Asos se pueden encontrar diseños algo más modernos perfectos para las futuras mamás.

Los monos, última tendencia

Es necesario meter en esta lista el mono que lució la princesa Diana durante uno de sus actos oficiales. Una prenda en color verde militar que llevó con un cinturón que marcaba más su figura y que combinó con una camiseta blanca de algodón y unas zapatillas de la marca Converse. Sin duda, un conjunto que a día de hoy también se puede adquirir, pues este tipo de pieza se ha convertido en tendencia cada temporada. De hecho, en Zara se puede encontrar un modelo similar en color beige por 39.99 euros.

‘Total white’

Qué decir de este look de Diana de Gales. Un conjunto formado por prendas básicas que todas tenemos en el armario, incluso la mismísima Meghan Markle. En la fotografía se puede ver como la que fue mujer del príncipe Carlos lució unos pantalones tejanos blancos que combinó con una camiseta de corte nadador y unas bailarinas con un poco de tacón en color negro dándole ese toque especial al modelito. Sin duda, una buena opción de cara al buen tiempo.

Look comfy

Para esos días en los que la mujer del príncipe Harry quiera ir más cómoda, puede optar por prendas algo más holgadas y cómodas. Diana Spencer era camaleónica y tenía un estilo para cada situación de su vida. En el caso de esos días en los que no paraba, la Princesa apostaba por prendas deportivas como las que se pueden ver en la imagen inferior. Un conjunto de pantalón fluido tableado en color azul pastel -es necesario mencionar que es uno de los colores de la temporada-, que conjuntó con una camiseta del mismo tono y una chaqueta rosa.

Black & white

Si hay dos colores que no pasan de moda, son el blanco y el negro. Lady Di apostaba mucho por este tipo de combinación tanto para actos algo más formales como para su día a día. El embarazo de Meghan Markle se alargará lor próximos meses, por lo que tendrá que ir cogiendo ideas de cara al verano y que mejor manera que la de imitar los looks de la madre del príncipe Harry.

Durante sus vacaciones en Francia, días antes de morir, la princesa Diana apostó por unos shorts blancos que conjuntó con una camiseta en color negro y unas sneakers blancas. Look cómodo y estiloso para cuando suban las temperaturas.