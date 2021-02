Meghan Markle vence en su primer juicio contra el Daily Mail

Uno de los problemas que llevaron al príncipe Harry y a Meghan Markle a abandonar Reino Unido para establecerse en Estados Unidos era el lograr una vida más tranquila. Los meses previos a su mudanza fueron complicados para la pareja, que en más de una y de dos ocasiones vieron asuntos de su vida privada publicados en los medios del país. Si bien esto puede ser algo «habitual» teniendo en cuenta que formaban parte de la familia real, hubo un suceso que marcó un antes y un después: la publicación en el ‘Daily Mail’ de una carta privada que la duquesa de Sussex le había escrito a su padre, Thomas Markle.

La mujer del príncipe Harry decidió demandar al periódico que la sacó a la luz, el ‘Daily Mail’, y es este jueves el juez británico Mark Warby, del Tribunal Supremo de Londres, ha fallado a favor de Meghan y en contra del grupo editorial Associated Press por publicar partes de esa carta. Una victoria que no es, sin embargo, rotunda y es que en la vista se trataron muchos puntos y no en todos Markle ha obtenido la razón. El juez Warby le ha dado la razón con respecto a su derecho a la privacidad, no ha sido así en cuanto a los derechos de autor, un punto que aún no se ha resuelto.

El motivo de esta indecisión es que se ha demostrado que Meghan no era la única autora de la misiva, pues le pidió ayuda a quien por entonces era el secretario de comunicaciones del palacio de Kensington, Jason Knauf, por lo que no sería la única propietaria de los derechos de autor, como dice.

«Se trataba, en resumen, de una carta personal y privada», se puede leer en el fallo, «la mayor parte de lo que se publicó trataba sobre el comportamiento de la demandante, de sus sentimientos de angustia por el comportamiento de su padre, de cómo ella lo vivió, y sobre la ruptura de ambos». Con respecto a los derechos de autor, que reclama también, el juez añade que los problemas referidos a la violación de sus derechos de autor podrían tener que ser resueltos en un juicio posterior.

Esta es sin duda la peor de las noticias para la duquesa que en ningún caso quería sentarse en el banquillo. «El Tribunal está convencido de que debería haber un juicio limitado a cuestiones relacionadas con la propiedad de los derechos de auto», ha dictado Mark Warby en su sentencia.

El misterio permanecerá en el aire durante tres semanas y es que será entonces cuando se desvele si finalmente Meghan Markle tiene que acudir a juicio.