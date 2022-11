De las royals que en la actualidad acaparan la mayor parte de la atención, la Reina Letizia y Máxima de Holanda son, con permiso de la princesa de Gales, Rania de Jordania y de Charlene de Mónaco, las que más interés generan. No solo en cuestiones relacionadas con el estilo, sino también en su actividad institucional. No es extraño además, que las comparaciones entre la esposa de Felipe VI y la argentina sean constantes. Ambas son de origen plebeyo, con un pasado profesional y una historia de amor que ha roto esquemas detrás, madres de futuras reinas y volcadas en diferentes causas, la mayor parte de ellas con un matiz solidario. A esto hay que sumar que dos de sus hijas estudian en la actualidad en el mismo colegio, el Atlantic College de Gales.

Todos estos detalles hacen que la Reina Letizia y Máxima de Holanda sean foco de continuas comparaciones, que se acrecientan cuando sus agendas tienen puntos en común. Por ejemplo, tras el reciente viaje de los Reyes de Holanda a Suecia, apenas un año después del de Sus Majestades al mismo país, con algunas semejanzas, pero también muchas diferencias entre las dos consortes. Y precisamente a colación de un viaje oficial ha tenido lugar la última e inevitable comparativa entre ambas.

Mientras que don Felipe y doña Letizia han estado volcados en los últimos días en los actos con motivo de la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias en Oviedo, los Reyes de Holanda han realizado un viaje de Estado a Grecia, un país con el que tienen una importante vinculación. Más allá de que se trate de un desplazamiento oficial, lo cierto es que Máxima y Guillermo tienen una casa en el país, a la que se trasladan siempre que su agenda lo permite, es más, en varias ocasiones han compartido momentos con el Rey Constantino y su familia, como, por ejemplo, en la Pascua Ortodoxa de hace algunos años.

Para este viaje, la Reina de Holanda ha hecho un impresionante despliegue de estilo, en el que no han faltado los guiños a Grecia a través de sus looks, algo que suele hacer de manera habitual. Al igual que doña Letizia en sus desplazamientos oficiales, la argentina no ha dudado en recurrir a firmas griegas como Zeus & Dione o Costarellos para sus estilismos. Una forma de rendir homenaje al país anfitrión, algo que también ha hecho con las joyas. Por ejemplo, en la cena de gala, ha optado por la tiara de rubíes de Melleiro que su suegra, la princesa Beatriz estrenó en la cena previa a la boda de los Reyes don Juan Carlos y doña Sofía en Atenas en el año 1962.

Sin duda, un viaje en el que la esposa del Rey Guillermo ha dado una vez más una lección sobresaliente a todos los niveles y que, inevitablemente, tras la reciente visita de don Felipe y doña Letizia a Alemania hace pensar en cuándo le llegará el turno a Grecia para Sus Majestades. Un país con fuertes vínculos familiares para la Familia Real Española en el que estamos deseando ver a la Reina Letizia brillar con luz propia.