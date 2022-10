Pese a que la relación entre la Familia Real española y los Grimaldi no es del todo buena, Alberto de Mónaco siente devoción por nuestro país. Tanto es así que, doce años después, regresará a Cantabria para visitar las instalaciones del futuro Centro de Arte Rupestre, ubicado en Puente Viesgo y que abrirá sus puertas a comienzos de 2023. Una visita que tendrá lugar este domingo, 16 de octubre, en la que el marido de Charlene volverá a las cuevas de Monte Castillo, ubicadas en el mismo municipio y de las que su tatarabuelo, Alberto I, fue mecenas de las primeras excavaciones.

Y es que, el conjunto de cuevas de Monte Castillo es uno de los yacimientos prehistóricos más conocidos a nivel mundial, además de uno de los referentes más significativos de la riqueza arqueológica de Cantabria. Asimismo, esta cueva muestra la más clara secuencia de un asentamiento humano en el Paleolítico.

Una visita en la que el soberano estará acompañado por el presidente de la comunidad autónoma, Miguel Ángel Revilla, con la gran ausencia no solo de Charlene -que no está previsto que se desplace hasta España-, sino también de los Reyes Felipe y Letizia, pues ya es una realidad que entre ambas casas reales ha ido surgiendo un desvanecimiento con el paso de los años que se ha ido haciendo cada vez más notable. Pese a que Rainiero presumía de su amistad con el Rey Juan Carlos, con quien compartía su pasión por la vela, en 2005 la relación entre la Familia Real española y los Grimaldi vivió un punto de inflexión que se mantiene a día de hoy.

Por aquel entonces, Alberto de Mónaco hizo unas controvertidas declaraciones que provocaron que los Reyes de nuestro país no estuvieran presentes ni en su boda ni en su coronación. Todo se remonta al año en el que el soberano formaba parte del Comité Olímpico Internacional y Madrid apostaba por ser la sede de los Juegos Olímpicos de 2012. En ese momento, el príncipe monegasco dejó caer que España, con ETA presente, no podría garantizar la seguridad de los Juegos como se requería. Pero no todo quedó ahí, pues esa misma semana, Alberto se interesó por el posible ingreso de Gibraltar en el COI.

Dos acontecimientos que hicieron mella en las relaciones de ambas coronas. Desde entonces, los Reyes nunca han visitado de forma oficial Mónaco, aunque Alberto, junto a su familia, sí se ha dejado ver por España, eso sí, a título personal. La última vez fue el pasado mes de julio cuando, en completa soledad, el príncipe monegasco realizó una visita privada a los yacimientos de Atapuerca en una fecha muy especial, pues se cumplían 23 años desde que se construyó la Fundación del lugar.

Una visita en la que Alberto indicó que estos hallazgos hacen posible “que se pueda construir toda la historia del pueblo de Europa y cómo era en tiempos prehistóricos”. Tras recorrer el yacimiento de El Portan de Cueva Mayor, el de la Sima del Elefante y la Cueva Fantasma, el monarca se desplazó al centro de la ciudad de Burgos para visitar el Museo de la Evolución Humana y el Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana. Y por aquel entonces, como ahora, ni rastro de la Familia Real española ni tampoco de Charlene.