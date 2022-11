El ex marido de la Reina Letizia premiado por su último libro

Buenas noticias para Alonso Guerrero. El ex marido de la Reina Letizia ha sido el ganador del I Premio Internacional de Novela Jurídica, impulsado por el Colegio de Abogados de Granada, con su obra Las mujeres felices son una quimera. El fallo del jurado no se ha hecho público hasta esta semana, en concreto, hasta el pasado lunes, fecha en la que se ha celebrado la gala de entrega en el Hotel Santa Paula, dentro del programa de actos en honor a la patrona de la Corporación. Este galardón, que está dotado con 9.000 euros, además de la publicación del texto por la editorial Almuzara, tiene por objetivo reconocer la mejor obra inédita en lengua española que verse sobre el mundo jurídico, con especial atención al sistema legal español y sus respectivos modos de actuación, valores, proyección y trascendencia social, valorando una perspectiva del proceso y el juicio oral.

El ex marido de la Reina Letizia se ha presentado al certamen bajo el pseudónimo de ‘El paseante del puente’. En esta obra se describen en formato de novela negra las peripecias de la investigación que desarrolla el policía judicial Enrique Lahoz, que lleva 20 años siendo policía, 15 sin ponerse el uniforme y 10 sin aparecer por la Comisaria de Madrid a la que está adscrito. Un peculiar personaje que trabaja solo y en los casos más extraños.

Alonso Guerrero cuenta con una dilatada carrera literaria y no ha dudado en mostrarse muy agradecido por este importante reconocimiento: “Supone un respaldo de personas inteligentes a un escritor que no ha dejado de ser una promesa desde que publicó su primera narración y me anima como si fuera un escritor que empieza, alguien que tiene por delante toda la parte ascendente de la vida”, ha declarado el autor para el que es su primera incursión en el entorno de la Ley. Asimismo, ha declarado que, este ámbito es “el que es el que mejor representa la búsqueda de la verdad como retrato de una sociedad”. Un premio que, por cierto, ha recibido apenas unos días antes de su 60 cumpleaños.

Alonso Guerrero cuenta con una dilatada carrera en el mundo de las Letras. Con tan solo veinte años obtuvo el Premio Felipe Trigo de Villanueva de la Serena por su obra Tricotomía y su último trabajo ha sido El amor de Penny Robinson, donde aborda la transformación vital de un hombre por el mero hecho de haber estado casado con la que iba a ser la Reina de España.

Más de un lustro antes de que el entonces Príncipe de Asturias se casara con doña Letizia, Alonso Guerrero y la periodista contraían matrimonio civil en Almendralejo, Una relación que se fraguó en el entorno académico, en el Instituto Ramiro de Maeztu, donde ella estudiaba y él era profesor. A día de hoy, el escritor se ha vuelto a casar con su amor de juventud, María Dolores Corral Murillo, mientras que doña Letizia está volcada en sus responsabilidades institucionales.