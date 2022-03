Doce años después de su primera visita a la pasarela Cibeles, la Reina Letizia ha vuelto a la MBFWM. Si en aquella ocasión lo hizo siendo aún princesa de Asturias, esta vez lo hace en otra posición. Un rol como reina que, sin lugar a dudas, tiene mayor capacidad para influenciar con sus actos y decisiones.

La Reina ha llegado al recinto ferial de IFEMA poco antes de las 11:00 de la mañana, hora en la que comienzan los desfiles del día. Para esta cita, Su Majestad ha apostado por un total look en color blanco. Doña Letizia ha lucido una combinación de blusa con hombreras marcadas y falda de estilo lady y corte fluido a tono. El toque de color ha venido en los accesorios, con zapatos en animal print en rojo de Magrit y cartera a juego, de Carolina Herrera. Como joyas, ha apostado por unos aros de oro de tamaño mediano y su inseparable sortija de Karen Hallam.

Si hace unos días doña Letizia apostaba por una blusa hecha en Ucrania para apoyar al pueblo, ahora, la elección del color blanco no es casual, ya que se asocia con la paz. Una nueva manera por parte de la Reina de pedir el cese de las hostilidades y abogar por una solución diplomática.

La última vez que doña Letizia visitó la pasarela madrileña fue en el año 2010, concretamente a mediados de septiembre, poco después de su cumpleaños. En aquel momento, apostó por una combinación de pantalón blanco, top asimétrico y chaqueta de punto de Adolfo Domínguez, una de sus firmas preferidas. Según parece, pudo conversar con el modista y comentarle que había pedido que le hicieran algunos ajustes en la chaqueta. Algo que suele hacer de manera habitual, ya que no es extraño que modifique prendas para adaptarlas a su gusto y estilo.

Al igual que esta vez, doña Letizia no asistió a ningún desfile, para evitar que se pudiera pensar que favorecía a alguna firma, sino que estuvo paseando por el showroom de EGO, donde muestran sus propuestas los jóvenes creadores.

Apoyo a la moda española

A pesar de que las visitas a la pasarela madrileña han sido cuanto menos escasas para doña Letizia, no cabe duda de que su apoyo a la moda española es constante. Aunque en sus primeros años tendía a vestirse siempre de las mismas marcas, últimamente ha dado un giro radical a su armario, apostando por firmas ‘made in Spain’, con una producción más reducida y en algunos casos artesanal, capitaneadas por mujeres y con una filosofía eco. Firmas como María Malo, Mohël, María Barragán, Galcon Studio, On Atlas, Maksu, Mauska, Isabel Abdo y muchas otras.

Una realidad con la que doña Letizia muestra su compromiso con la industria de la moda nacional, de la misma manera que, en ocasiones, recurre a ella para enviar mensajes concretos. Este ha sido el caso, por ejemplo, hace unos días, cuando reivindicó la situación de Ucrania al lucir una blusa hecha por mujeres ucranianas de manera artesanal o cuando apostó por un diseño elaborado por Ulises Mérida y víctimas de la explotación sexual y la trata.

Una semana intensa

Con este acto, la Reina cierra su agenda individual esta semana, aunque todavía tiene pendiente un compromiso más, en este caso, junto al Rey Felipe. Ambos viajarán mañana a Canarias, para participar en un acto homenaje a la ejemplaridad del pueblo de La Palma.

A pesar de que este acto homenaje estaba previsto para hace algunas semanas, la situación en Ucrania a raíz de la invasión por parte de Rusia provocó algunos cambios en la agenda institucional y, por eso no ha sido hasta ahora cuando por fin se va a poder llevar a cabo. Aunque la Reina estará el sábado en La Palma, no se prevé que su estancia en la isla se prolongue más allá de ese día. No así en el caso de don Felipe, que el domingo va a participar en el encuentro previo a la reunión de la XXVI Reunión de la Conferencia de Presidentes, en el Museo Arqueológico Benahoarita.