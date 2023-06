De un tiempo a esta parte, la Reina Letizia ha sorprendido en numerosas ocasiones por su cercanía y su naturalidad. A pesar de que en sus primeros años como royal se solía comentar que tenía un carácter frío y distante, lo cierto es que, en los últimos años, la percepción sobre la esposa de Felipe VI ha cambiado de manera radical. No solo destaca por su implicación en diferentes causas, sino también por la cercanía que muestra en los actos en los que participa, algo de lo que hemos sido testigos en uno de sus últimos compromisos.

Esta misma semana, doña Letizia acudía en Madrid al acto de clausura de la XV convocatoria de ‘Euros de tu Nómina’, una iniciativa de Banco Santander para impulsar proyectos que mejoran la sociedad. Una cita en la que la esposa de Felipe VI pudo coincidir con Marta Bustos Góngora. Una joven nacida en Terrassa en 1995 que, en el año 2020, mientras vivía con su marido en Seattle, tuvo un accidente mientras fabricaba jabón en casa que la dejó sin vista y en una complicada situación, dado que no podía asumir los costes de los tratamientos para intentar recuperar la visión.

Ahora, casi tres años después del suceso que le cambio la vida y cuando se ha convertido en un ejemplo de lucha, optimismo y superación, Marta ha sacado al mercado un libro que lleva el título de Cuando perdí mis ojos marrones. Un texto en el que cuenta su historia y todo el proceso hasta llegar a este momento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marta Bustos Góngora (@stuntmanmarta)

La escritora ha coincido con doña Letizia en este acto en Madrid y no ha dudado en entregarle un ejemplar del libro. Lo que no esperaba era convertirse en protagonista de un divertido momento que demuestra, una vez más, la espontaneidad y naturalidad de la esposa de Felipe VI. Ha sido la propia Marta Bustos la que ha querido compartir los detalles de este encuentro con la Reina en sus redes sociales, donde ha publicado una fotografía en compañía de doña Letizia, así como un vídeo con una divertida secuencia en el que la Reina le pregunta si le ha dedicado el libro. Marta le dice a la esposa de Felipe VI que no, porque no sabía si podría coincidir con ella, a lo que doña Letizia le pide que si tiene un momento y le apetece, se lo dedique. La escritora le contesta que sí, y pregunta si se lo entrega a alguien del equipo de seguridad de doña Letizia, a lo que ella le responde que no, que la busque directamente y se lo dé en mano. Un detalle que pone de manifiesto la cercanía de la Reina.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Casa Real de España (@casarealdeespana)

No es la primera vez que doña Letizia sorprende con una actitud tan cercana. En un acto hace algunos meses, una señora le pidió que le diera un abrazo, y ella no dudó en acercarse para reconfortarla. También la hemos visto recogiendo un detalle que le dio una niña pequeña en un compromiso en Alicante, con la que compartió un divertido momento cargado de ternura. Sin duda, una faceta hasta ahora poco conocida de la Reina Letizia que hace que se la perciba de una manera mucho más cercana.