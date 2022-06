Este fin de semana, la Princesa Leonor reaparecía en público en una salida privada con los Reyes. Es la primera vez que la heredera se deja ver en Madrid desde que el pasado 17 de junio terminara las clases del primer curso en el Atlantic College de Gales. A pesar de que ha habido algunas citas oficiales en las que podría haber participado Leonor, no ha sido hasta el sábado cuando la hemos podido ver, en una salida a los Teatros del Canal con los Reyes y la Infanta Sofía, para disfrutar de un espectáculo flamenco de María Pagés, Premio Princesa de Asturias de las Artes.

Una velada en la que la Princesa ha sorprendido con un nuevo look. Un vestido estampado de la firma Dándara en tonos rosas y largo midi, que combinó con unas alpargatas de cuña y un bolso bandolera. Este digital ha podido hablar con la firma para conocer la repercusión que ha tenido sobre la marca el hecho de que la Princesa haya apostado por ellos.

Según confirman a LOOK fuentes directas de Dándara, tanto la Princesa Leonor como la Infanta Sofía y la Reina Letizia han recibido varias prendas de la firma a través de su equipo de comunicación. Prendas que, según revelan a este digital, fueron seleccionadas directamente por su estilista.

Es la primera vez que la Princesa apuesta por la marca, lo que ha supuesto un hito para los responsables de Dándara: “Estamos teniendo una gran repercusión y un impacto grande para la marca, porque es todo un honor que elijan nuestras prendas para colarse en su armario”, comentan desde Dándara, que revelan que el vestido se ha agotado en cuestión de horas: “Todo el equipo de Dándara esta haciendo todo lo posible para que el vestido este de nuevo disponible en la web”, explican a este portal.

A pesar de que la Princesa se ha decantado por este modelo midi con cuello camisero, abotonado en delantero y lazada del mismo tejido, lo cierto es que desde Dándara confirman que tiene otras prendas en su armario, que todavía no se han visto en público. Leonor no es el único rostro conocido que apuesta por la marca, que tiene entre sus clientas a figuras como Patricia Conde, Soraya Arnelas, Ana Milán, Adriana Abenia o Paula Echevarría. El vestido en cuestión tiene un precio que no supera los cuarenta euros, ya que se encuentra rebajado.

Dándara es más que una marca de moda. Una firma de moda femenina con ADN español que busca ajustarse a las últimas tendencias del mercado, con colecciones y diseños originales, elegantes y de calidad. Sus inicios Los inicios se remontan al año 2000, una época de cambios y un momento clave donde la industria de la moda está experimentando una gran evolución. Los encajes, estampados y vestidos se convierten en el ABC de la moda, y fue aquí donde la firma aprovechó para alinear la pasión, sueños y experiencia de tres mentes entusiastas para iniciar esta aventura de colecciones atemporales por y para las mujeres.

En la actualidad, la marca cuenta con 56 tiendas físicas, a las que se unen sus 12 tiendas repartidas entre Europa y América. Todo esto la convierte en una firma con ADN español con gran vocación global. El target Dándara, o también conocido como la ‘mujer Dándara’ tiene puesto el foco en un perfil femenino, joven y contemporáneo que logra compaginar su vida profesional y familiar con elegancia y sencillez. Un perfil bien definido que permite que las colecciones de la marca estén hechas siguiendo el más mínimo detalle.