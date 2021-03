Leonor estrena agenda en solitario: las claves de su primer compromiso

Por fin ha llegado el día. La princesa de Asturias protagonizará su primer acto en solitario sin la compañía de ningún otro miembro de la familia real. Será el próximo 24 de marzo, tal como han confirmado fuentes oficiales de la Casa de S.M. el Rey. Apenas un día antes de que Sus Majestades inicien su primer viaje de Estado desde que estallara la pandemia, a Andorra, Leonor presidirá en el Instituto Cervantes el acto de conmemoración del 30 aniversario de la creación de la institución. Lo hará por expreso encargo de su padre, el rey Felipe VI: “su Alteza Real la Princesa de Asturias, por encargo de Su Majestad el Rey, presidirá en el Instituto Cervantes el próximo día 24 de marzo el acto de conmemoración del 30 aniversario de la creación del instituto. En su primera actividad en solitario y como acto simbólico, la Princesa de Asturias depositará en la Caja de las Letras el ejemplar de la Constitución que leyó el 31 de octubre de 2018 y el ejemplar de El Quijote cuya lectura compartió el 23 de abril de 2020 con la Infanta Sofía”, dice el texto.

Un importante paso en la vida institucional de la princesa de Asturias que deja claro que ya comienza a ser autónoma para ejercer como representante de la Corona. Tal como especifica el comunicado, Leonor depositará en la Caja de las Letras dos libros, por un lado, el ejemplar de la Constitución con el que participó en su primera lectura ante el público en el cuarenta aniversario de la Carta Magna y el de El Quijote que leyó junto a la infanta Sofía en la lectura virtual de la obra que se celebró el pasado año. Precisamente este acto supuso la primera ocasión en la que la hija menor de Sus Majestades pronunció unas palabras de manera pública. Esa edición estuvo dedicada a todo el personal sanitario y colectivos de servicios esenciales debido a la crisis sanitaria.

Está previsto además que durante el acto oficial, Leonor haga un recorrido por las instalaciones del Instituto Cervantes, donde podrá conocer los proyectos de digitalización de la institución y visitar una exposición con una muestra de obras destacadas de la literatura en las distintas lenguas cooficiales en España.

A sus quince años, Leonor ya empieza a estar muy integrada en la vida institucional de la Corona y es plenamente consciente del papel que está llamada a ocupar en el futuro. La Princesa no solo ha pronunciado ya varios discursos en público, sino que además ha participado en numerosos actos oficiales en compañía de los Reyes. No obstante, esta será la primera vez que tenga que afrontar la situación en solitario. En principio no está previsto que haga ningún tipo de alocución durante el evento, aunque esto puede cambiar de cara a los próximos días.

Un año clave

Este año es especialmente importante para la Princesa. Aunque todavía no se sabe si deberá acudir a más actos en solitario en los próximos meses, sí que se ha hecho público que a finales del verano la Princesa viajará a Gales para cursas dos años de Bachillerato Internacional en el Atlantic College de la institución UWC. Un centro en el que coincidirá con la hija mediana de los reyes de Holanda, la princesa Alexia y que la mantendrá alejada de la vida oficial durante veinticuatro meses salvo citas puntuales de especial relevancia.