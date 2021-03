Los Reyes don Felipe y doña Letizia han retomado hoy su agenda conjunta con la entrega, en el palacio de El Pardo, de las acreditaciones correspondientes a la novena edición de «Embajadores Honorarios de la Marca España», una iniciativa del Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE). Un acto en el que se ha otorgado esta importante distinción a diversas figuras e instituciones que con su trabajo contribuyen a mejorar o generar una imagen positiva de España en el exterior.

Un compromiso importante en la agenda de Sus Majestades que este año adquiere mayor relevancia para don Felipe, ya que ha coincidido con una fecha señalada en su calendario tanto institucional como personal. En el acto, Sus Majestades han coincidido con Javier Solana, que siempre ha mantenido una relación muy estrecha con el rey Juan Carlos.

Y es que precisamente el 15 de marzo del pasado año, apenas un día después de que entrase en vigor el estado de alarma, la Casa de S.M. el Rey emitía un comunicado en relación a la situación del rey Juan Carlos. Un texto en el que se confirmaba que el rey Felipe VI había renunciado en su nombre y en el de sus descendientes, a la herencia del exmonarca, al que además se le había retirado la asignación que hasta ahora recibía.

En el comunicado se especificaba que “don Juan Carlos tenía conocimiento de la decisión tomada por el monarca” y recalcaba la promesa de transparencia hecha por el Rey en su discurso de proclamación. Una idea en la que Felipe VI volvería a insistir en su mensaje de Navidad hace algunos meses, sin hacer alusión directa a la situación de su padre.

A diferencia de lo que ocurrió algunos días después, cuando el monarca se dirigió a la Nación en medio de la crisis sanitaria, en lo que respecta a su padre no ha habido discursos. El Rey prefirió dejarlo por escrito en forma de comunicado oficial, aunque entonces nadie podría imaginar lo que ocurriría después. Un año más tarde, las polémicas no han hecho sino acrecentarse, y no solo en torno al rey Juan Carlos, que desde el mes de agosto se encuentra en Abu Dabi y ha hecho ya al menos dos regularizaciones a la Agencia Tributaria, sino también a las propias hermanas de Felipe VI. Las Infantas están en el punto de mira por haber recibido la vacuna durante una visita al exrey, saltándose el orden establecido por las autoridades sanitarias españolas.

Ante esta situación, la jornada de hoy no es especialmente fácil para el monarca. Un año después de que repudiara la herencia de su padre y le retirara la asignación, la sombra de la sospecha sobre el exmonarca sigue siendo muy alargada. Con la presunción de inocencia como máxima, el padre de Felipe VI podría regresar a España, tal como algunas fuentes apuntaban en Navidad, pero no sería en ningún caso lo más apropiado para la imagen de una institución que el rey Felipe VI está intentando recuperar.