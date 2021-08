A pesar de que de un tiempo a esta parte para la familia Windsor cada 4 de agosto se centra en la celebración del cumpleaños de Meghan Markle, lo cierto es que antes de que la duquesa de Sussex entrara a formar parte de la familia real, esta jornada estaba marcada en el calendario por ser el aniversario de la reina madre, Elizabeth Bowes-Lyon. Como no podía ser de otra manera, han sido muchos los que han querido recordar a la madre de la reina Isabel en su onomástica, de hecho, hasta su muerte a los 101 años, la esposa del rey Jorge VI fue uno de los miembros más queridos de la familia real y no se nos ocurre mejor momento que el día del que se conmemora el 121 aniversario de su nacimiento para recordar una de las anécdotas más entrañables de su vida.

La madre de la reina Isabel fue protagonista de un inolvidable momento junto a Julio Iglesias en el otoño de 1988. Un hecho que ocurrió a finales de noviembre de dicho año en el Teatro Palladium de Londres, durante la celebración de la Royal Variety Charity. Se trata de una gran gala benéfica anual a la que siempre asiste un destacado miembro de la familia Windsor, en este caso, la reina madre. Junto a Julio Iglesias actuaban esa noche otros artistas como el grupo Bananarama, Kylie Minogue o Cliff Richard.

La reina madre no acudió sola a la representación, sino que lo hizo en compañía de su hija menor, la princesa Margarita. Después de saludar a las autoridades, la madre de Isabel II se trasladó al palco de honor, pero antes quiso saludar a Julio Iglesias en el camerino, según ha contado Domingo Martorell en un reciente podcast para la revista ¡Hola!: “era una mujer cariñosa, pragmática, una gran señora. Ella iba con su escolta, pero al salir del camerino de pronto se vuelve y me dice: ‘¡Ay, perdone! Se me ha olvidado pedirle al señor Iglesias que cante ‘Begin the beguine’ porque es… una canción que a mi marido le encantaba…’”, ha recordado Martorell, que no dudó en decirle a Julio que cantara la canción. Un tema que el español dominaba sin dificultades ya que lo había interpretado varios años atrás en el cumpleaños de Frank Sinatra.

El español accedió: “hay que cantarla como sea”, a pesar de que le pilló por sorpresa y no había nada preparado. Aunque en un principio hubo ciertas reticencias por parte del director de orquesta, finalmente todo salió a pedir de boca. De hecho, cuando Julio Iglesias subió al escenario, la reina madre se puso en pie emocionada al escuchar la canción. “La Reina Madre se puso de pie en el palco, de pie, llorando, pero llorando. Unos lagrimones que le caían y así toda la canción, la escuchó entera, de pie y llorando”, ha revelado Martorell. Una emotiva historia que, sin embargo, había pasado desapercibida hasta ahora.