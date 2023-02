Juan Carlos I confiesa que «seguramente» vendrá pronto a España

El 9 de febrero pasará a formar parte de la vida de Mario Vargas Llosa como uno de los días más importantes, y no es para menos. Ha sido a lo largo de esta jornada cuando el Premio Nobel ha hecho historia al ingresar en la Academia Francesa, habiendo celebrado la buena nueva con un sonado festejo en el que han estado presentes sus familiares, su ex y uno de sus grandes amigos. Este no es otro que Juan Carlos I que, teniendo en cuenta la gran amistad que posee con el escritor desde hace décadas, no ha querido dejar pasar la oportunidad de dejar temporalmente Abu Dabi para viajar hasta París en compañía de la Infanta Cristina.

A lo largo de toda la jornada, y como no podía ser de otra manera, el Rey emérito ha sido fotografiado en compañía de su hija pequeña y del ex de Isabel Preysler derrochando felicidad y demostrando estar bastante cómodo con una situación que se alargará hasta el viernes, ya que el padre de Felipe VI está invitado a una cena en la que también estará presente el presidente de Francia, Emmanuel Macron; su esposa, Brigitte; y toda la familia de Mario Vargas Llosa, que probablemente seguirán festejando el movimiento profesional tan importante que ha protagonizado el peruano. Sin embargo, lo que no está previsto, al menos por ahora, es que el que fuera monarca viaje hasta España para reencontrarse con algunos miembros de la Familia Real, pero, ¿tendrá intención de hacerlo en un futuro? En Y ahora Sonsoles han descubierto la respuesta.

Ha sido en el programa de las tardes de Antena 3 en el que el abuelo de la Princesa Leonor ha tenido oportunidad de contestar brevemente a algunas preguntas de los reporteros, asegurando que se encuentra «muy bien, divinamente» y «encantado de ver» a los medios de comunicación españoles en una cita internacional. Pero sus palabras no han quedado ahí, y minutos antes de subirse al vehículo que tenía asignado, Juan Carlos I ha aclarado que «seguramente» viajará a España pronto, dejando entrever que quizá vuelva a repetir la escena vivida durante el pasado mes de mayo, cuando el suegro de la Reina Letizia voló hasta Sangenjo para vivir un fin de semana de regatas con la compañía de su amigo y compañero de hobbie, Pedro Campos. Además, el marido de la Reina Sofía también aprovechó su estancia en España para ir a la capital y llevar a cabo un almuerzo junto a la Familia Real, rememorando así viejos tiempos de los que no han podido saberse más detalles.

Sea como fuere, habrá que esperar para saber si, finalmente, este 2023 trae de nuevo de vuelta a Don Juan Carlos en tierras españolas, algo que él no ha confirmado con certeza y de lo que tampoco se ha hecho eco Casa Real a través de ningún comunicado.