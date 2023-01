La Reina Sofía, representante ideal de la Familia Real en el funeral del Papa Benedicto XVI en Roma

Pese a haber abdicado su marido en su hijo durante el pasado 2 de junio de 2014, la Reina Sofía sigue siendo una de las figuras clave dentro de la Familia Real española. Prueba de ello es su inquebrantable papel al frente de la Corona, haciéndose cargo aún de un sinfín de eventos importantes para ayudar así a Felipe VI y a Doña Letizia a salvaguardar la monarquía de cara a las próximas generaciones, entre las que está la del futuro reinado de la Princesa Leonor.

Una vez más, ha quedado demostrado el compromiso de Doña Sofía con el trono al ser quien se va a encargar de asistir, el próximo jueves 5 de enero, al solemne funeral del Papa Benedicto XVI, el cual fallecía el pasado 31 de diciembre a los 95 años de edad. Una ocasión en la que la esposa del Rey Juan Carlos tendrá oportunidad de representar en solitario a la Familia Real de España en la basílica de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, consolidando su posición al frente de la institución y haciendo su primer viaje de Estado y reaparición del 2023 sin compañía de ninguno de sus seres queridos.

La última vez que pudo verse a la abuela de la Infanta Sofía formando parte de un acto de agenda tuvo lugar durante el pasado 26 de diciembre, cuando la que fuera Reina consorte acudía al concierto navideño Música del Reciclaje, llevado a cabo en el Cine Capitol de Madrid y contando con la ineludible compañía de su hermana, la princesa Irene de Grecia y uno de los pilares fundamentales de su vida. No obstante, a esta breve escapada lo más probable es que Doña Sofía acuda sola teniendo en cuenta la relevancia del momento, dejando otras situaciones más ociosas para disfrutar junto a su hermana.

De esta manera, la esposa del Rey emérito podrá ayudar a los Reyes a desempeñar las muchas funciones a las que tienen que hacer frente con la llegada del Año Nuevo. Una de ellas la que tiene lugar el próximo 6 de enero, tratándose de una de las veladas más importantes para Sus Majestades a lo largo del año. Esta no es otra que la Pascua Militar, un solemne acto castrense con el que se inicia el año militar y que cuenta siempre con la presencia de Don Felipe y Doña Letizia, pudiendo haber sido una gran oportunidad de debut para la Princesa Leonor ahora que está en la recta final previa a su mayoría de edad. No obstante, la joven está inmersa en sus estudios y todo apunta que, hasta que no los finalice no se entrometerá en los asuntos que tengan que ver con la Corona, motivo por el que el próximo 4 de enero viajará nuevamente hasta el UWC Atlantic College de Gales, poniendo así punto final a las vacaciones navideñas para dar pistoletazo de salida a su último año como estudiante de bachillerato.