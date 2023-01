Comienza la cuenta atrás para la vuelta de la Princesa Leonor a Gales

Todo lo bueno llega a su fin, y si no, que se lo digan a la Princesa Leonor. Era durante el pasado 9 de diciembre cuando la primogénita de los Reyes dejaba el UWC Atlantic College de Gales para dar pistoletazo de salida a sus vacaciones navideñas. Una etapa en la que probablemente haya tenido oportunidad de disfrutar de la compañía de sus seres queridos al máximo, habiendo incluso aprovechado uno de los días para salir a comer con unos amigos a un famoso restaurante de la capital. Sin embargo, los medios de comunicación no han tenido ni rastro de la heredera al trono durante todas estas semanas, demostrándose así que ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano pese a la relevancia que poco a poco va ejerciendo en su camino a la Corona.

Se espera que la vuelta de la hermana de la Infanta Sofía a su escuela tenga lugar el próximo miércoles 4 de enero, poniendo así punto final a este merecido descanso para dar pistoletazo de salida a uno de los años más especiales de su vida. Y es que, será durante este mismo 2023 cuando la Princesa cumpla la mayoría de edad y finalice sus estudios de bachillerato, lo que significa que poco a poco tendrá que ir teniendo un papel más importante junto a su padre en las cuestiones que tengan que ver con la representación del Estado de España tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

De esta manera, cabe destacar que Leonor se verá obligada a perderse una de las jornadas más importantes para sus progenitores. Esta no es otra que la famosa Pascua Militar, la cual se celebra en la mañana del 6 de enero y tiene a sus padres como principales protagonistas. Se hubiera tratado de una ocasión perfecta para que tuviera lugar el debut de la joven, sobre todo sabiéndose que ahora tiene mucha más presencia en los ámbitos que atañen a la monarquía española. Aún así, todo apunta a que habrá que esperar para poder ver a la futura Reina de España presente en actos de este calibre, estando ahora plenamente centrada en sacar sus estudios de la manera más exitosa posible para coger el legado de su progenitor con la mejor preparación.

Llama especialmente la atención que, a lo largo de todo este mes, no ha podido verse a la Princesa Leonor en ningún evento pese a que no había restricciones por covid como en ocasiones anteriores. Durante otros años, la Familia Real al completo ha aprovechado las vacaciones para llevar a cabo planes de ocio como ir al teatro, aunque no se sabe si todos ellos habrían querido ir a comer el roscón junto a Jesús Ortiz días antes del Día de Reyes, algo que ya hicieron durante el año pasado para contar también con la compañía de la hija mayor de la Reina Letizia y evitando así la presencia de la prensa en los aledaños al domicilio del padre de la consorte.