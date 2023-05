Juan Carlos y Sofía: ¿inminente reencuentro en Jordania?

El próximo 1 de junio, la Casa Real de Jordania afronta una de las jornadas más especiales de los últimos años. Después del reciente enlace de la princesa Iman hace pocas semanas, ahora será el heredero, el príncipe Hussein, el que contraiga matrimonio. Una boda que, como es lógico, tiene una trascendencia mucho mayor dado que se trata del futuro rey. Por este motivo, se espera que acudan representantes de todo el mundo, especialmente, de diferentes Casas Reales. De hecho, en los últimos días se ha ido confirmando la presencia de algunos de ellos, como los príncipes Haakon y Mette Marit de Noruega, la princesa Victoria de Suecia y su marido, Federico y Mary de Dinamarca o los Reyes de Holanda con la princesa de Orange.

A la espera de que se confirmen más asistentes, parece que los que sí van a acudir a esta importante cita son don Juan Carlos y la Reina Sofía. Pese a que los Reyes don Felipe y doña Letizia son los que deben representar a la Corona en este acto, todavía no se sabe si Sus Majestades estarán en la boda, aunque todo apunta a que así será.

Mientras se espera el anuncio y la lista total de asistentes al enlace, la revista ¡Hola! ha confirmado que los padres de Felipe VI harán acto de presencia en Jordania. Será un nuevo reencuentro entre ambos, a los que no se ha visto en público juntos desde los funerales de la Reina Isabel el pasado mes de septiembre. De hecho, en la última visita de Juan Carlos I a España, no solo no pasó por Madrid, sino que mantuvo un perfil muy discreto, diferente al de su anterior viaje.

La boda va a celebrarse el próximo día 1 de junio en el Palacio de Zahran y en el Palacio de Al Husseiniya. En el primero de ellos será la ceremonia, mientras que el segundo acogerá el banquete y una recepción a los invitados. Una reunión muy especial que, según parece, no van a perderse don Juan Carlos y doña Sofía, que hace ya mucho tiempo que no coinciden en un evento de estas características.

No obstante, hay que tener en cuenta que Jordania es un escenario especial para los padres de Felipe VI -y también para los Reyes-. De hecho, don Felipe y doña Letizia pasaron una parte de su luna de miel allí, invitados por los Reyes, algo que también hicieron don Juan Carlos y doña Sofía en la suya. Por este motivo, es más que probable que Sus Majestades acudan a la boda, en la que se ha determinado como dress code vestido largo, aunque sin tiaras. Además, don Juan Carlos siempre estuvo muy unido a Hussein de Jordania, padre del actual monarca y abuelo del heredero. Por su parte la Reina Sofía es muy amiga de la reina Noor, que tiene un papel destacado en la organización UWC, a la que pertenece el colegio en el que estudia la Princesa Leonor. No obstante, desde la polémica de su hijo, el príncipe Hamzah, la viuda de Hussein está muy alejada de la corte.