James Middleton, en medio de la vorágine de su futura paternidad, ha concedido una entrevista al medio Good Morning Britain donde, además de tocar el tema de la salud mental, ha tenido espacio para elogiar a su hermana, convertida en la princesa de Gales. Cuando falleció Isabel II, Catalina paso a ser, directamente, la heredera al trono junto al príncipe Guillermo, un papel que ha sabido defender a la perfección -y del que está muy orgullosa su familia-.

«Ella es mi hermana. Siempre me sorprende lo que hace y eso ha ocupado un lugar destacado en mi mente», ha comenzado explicando. Además, James ha querido dejar claro que está profundamente orgulloso de la princesa en la que se ha convertido, siendo una de las royals europeas más aclamadas. Sin embargo, no ha pasado desapercibido un comentario ácido que ha entonado y que pronto se ha hecho viral: «Para ser honesto, es mi hermana, así que conozco todas sus peculiaridades». Los medios británicos se han hecho eco de esta última frase, que han calificado como rara. Y es que, lo cierto es que esta en esta entrevista en la pequeña pantalla no había cabida para un comentario así que ha descolocado por completo a los espectadores.

Catalina Middleton en el día de su boda. / Gtres

Pero James Middleton ha encauzado la conversación como ha podido, volviendo a poner sobre la mesa el papel de su hermana en la Corona y su lucha en el ámbito de la salud mental. «De hecho, verla florecer en ese papel creo que es realmente… estoy muy orgulloso», ha sentenciado. El hermano de Catalina ha vuelto a poner sobre la mesa la depresión clínica que arrastra desde hace ya algunos años, alabando la tarea que desde Palacio, los más jóvenes, hacen con esta cuestión. «Creo que es algo que, en términos generales, es un desafío. Y recuerdo que al principio pensar que tenía depresión era imposible», ha confesado.

Además, ha aprovechado para abrirse en canal y explicar que parte del viaje para llegar hasta donde está ha implicado el hablar públicamente sobre el problema: «No se ha ido, no espero que se vaya, pero ahora lo controlo».

James Middleton y Alizee Thevenet / Gtres

La depresión de James Middleton

El hermano de Pippa habló por primera vez de su depresión en un artículo para Daily Mail, contando que arrastraba esta enfermedad desde finales de 2016. «Sé que vivo una vida privilegiada, pero no me hizo inmune a la depresión», escribió entonces. Asimismo, definió la enfermedad como ‘el cáncer de la mente’ y explicó a sus lectores, de forma abierta y sin miedo, los síntomas que había notado antes de ser diagnosticado con depresión: «No es un sentimiento, sino una ausencia de sentimientos. Existes sin propósito ni dirección. No podía sentir alegría, emoción o anticipación, solo la ansiedad que me aceleraba el corazón me impulsaba a levantarme de la cama por la mañana. En realidad, no contemplé el suicidio, pero tampoco quería vivir en el estado mental en el que me encontraba».

James Middleton en 2020 / Gtres

Estuvo mucho tiempo sin poder comunicarse con sus seres queridos, no respondía las llamadas e, incluso, pensó en cerrar su empresa Boomf, pero decidió pedir ayuda a un especialista. Su familia al completo estuvo a su lado y le ayudaron sin comprender lo que le estaba sucediendo. Hoy, James ha conseguido tener el control de su vida y, si todo sale bien, a finales de 2023 se convertirá en papá junto a Alizée Thevenet.