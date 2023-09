Desde hace ya algún tiempo Alberto y Charlene de Mónaco se encuentran en primera plana mediática debido a los numerosos rumores de crisis que apuntan de manera directa a su matrimonio. Aunque se han encargado de desmentirlos en varias ocasiones, dando así portazo a cualquier tipo de habladuría que ponía en jaque su truculenta historia de amor. Ahora, han reaparecido en una importante cita familiar.

El motivo de este reencuentro tiene que ver con dos personas muy importantes para ellos, sus hijos Jacques y Gabriella de Mónaco, que han dado el pistoletazo de salida al nuevo curso. Los pequeños han iniciado las clases en el colegio François d’Asside-Nicolas Barre de La Roca y, como cada año han posado con sus mochilas y el uniforme correspondiente, unos polos rojos. No siempre en las fotografías distribuidas aparecen sus padres, pero al igual que el año pasado, posan todos ellos juntos y muy sonrientes, mirando al objetivo de la cámara.

Jacques y Gabriella en su primer día de colegio / Eric Mathon / Palais princier

Estas imágenes han visto la luz después de que se les viese juntos, este domingo, en un partido de la copa del mundo del rugby en Marsella y de que Alberto de Mónaco desmintiese a golpe de entrevista en Il Corriere della Sera que existiera algún problema con su mujer. «Charlene está siempre a mi lado (…) No entiendo todos estos rumores que me duelen sobre ella de que si vive en otro lugar, en Suiza, con citas previas para vernos. Falsedad», afirmó, rotundo. El fantasma sobre que su relación está llegando a su fin planea por el Palacio Grimaldi desde muchos años atrás. De hecho, antes de pasar por el altar, en 2011, también se hablaba de que lo suyo no llegaría a buen puerto. De nuevo, el Príncipe ha querido dar un paso al frente para negarlo.

Alberto de Mónaco y la princesa Charlene/ Gtres

Charlene de Mónaco, declarada también como ‘la princesa triste’, estuvo alejada del Principado durante un largo periodo de tiempo debido a los problemas de salud que la retuvieron en Sudáfrica. Aunque se recuperó y regresó a Mónaco estuvo fuera de su rol real para poder culminar el tratamiento con éxito. Eso sirvió para seguir alimentado las especulaciones sobre si su ausencia en la agenda institucional podría deberse a otras cuestiones.

En el citado medio, su esposo aclaró que, efectivamente, su mujer ha pasado por ciertos revés de salud, pero que «ahora, gracias a Dios, las ha superado». «Charlene pasó por dificultades hace ya muchos meses, pero ahora, gracias al cielo, lo ha sorteado y está siempre a mi lado», continuó explicado y, añadió que «me apoya en el liderazgo del Principado, pero no estamos las 24 horas del día pegados el uno al otro, también somos una pareja trabajadora y el trabajo a veces nos permite vernos solo al final de un largo día lleno de compromisos». La Princesa estuvo de baja alrededor de 16 meses debido a una infección de oído, nariz y garganta, por la que tuvo que ser operada hasta en tres ocasiones. Afortunadamente, este episodio forma ya parte del pasado.