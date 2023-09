Los rumores de crisis entre el príncipe Alberto de Mónaco y su esposa, la princesa Charlene no cesan. Más aún, después de que hace varios días, el monarca se dejara ver en compañía de su ex pareja, Nicole Coste, en la celebración del cumpleaños de su hijo mayor, Alexandre Grimaldi. Pero lo cierto, es que, al menos de momento, ambos miembros de la pareja hacen caso omiso a las especulaciones, y siguen con sus respectivas vidas por separado y en conjunto.

Prueba de ello es la aparición del matrimonio, este miércoles, en la plaza del Casino de Mónaco, donde tuvo lugar el torneo de golf Princess of Monaco Cup, patrocinado por Monaco Asset Management, en apoyo a la Fundación Princesa Charlene de Mónaco; cuya misión principal es, en propias palabras de la entidad, «que los niños de todos los orígenes puedan prosperar con seguridad y aprender a vivir juntos. La Fundación trabaja para prevenir los ahogamientos y desarrolla la educación de los niños a través de los valores del deporte».

Durante la jornada, socios y celebridades se reunieron para jugar al golf y recaudar fondos para el trabajo educativo de la Fundación Princesa Charlene de Mónaco. De ahí que tanto la princesa consorte de Mónaco, como el hijo de Raniero III de Mónaco y Grace Kelly, mostraran sus habilidades con dicho deporte. De igual forma, también se atrevió a coger el palo Gareth Wittstock, el secretario general de la Fundación Princesa Charlene y hermano de la princesa. Cabe recordar en este sentido que Gareth, ocupa un lugar muy destacado en el día a día del Principado. Tanto, de hecho, que se ha ganado el apodo de ‘el conde de Mónaco’, entre algunos círculos de la sociedad del país, que ven con recelo y critican que no falte a las citas más destacadas de los Grimaldi.

Para la ocasión, la princesa Charlene optó por un vestido midi de corte clásico y manga corta, de color negro, que muy de acuerdo a la vestimenta habitual de los practicantes del golf, combinó con unos zapatos del mismo color de tipo manoletinas. Por su pate, Alberto lució un pantalón de traje de color gris, a juego con una camisa blanca clásica y una americana oscura.

Chantell Wittstock rompe su silencio

Si bien el Palacio Grimaldi no se ha pronunciado abiertamente sobre los presuntos rumores de crisis entre Charlene y Alberto, haciendo gala de su hermetismo, claro; sí lo hecho la cuñada de la princesa, Chantell Wittstock. «Estas historias son absolutamente falsas. Charlene no vive en Suiza y su matrimonio con Alberto es fuerte y ella es feliz. Esos rumores son totalmente infundados», ha expresado al portal digital You.