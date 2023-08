Las claves del regreso de Charlene a Sudáfrica: su ‘prisión’ y su refugio

Septiembre será un mes emotivo para la princesa Charlene. Y es que, junto a su marido, el príncipe Alberto, tiene previsto viajar hasta Sudáfrica, la tierra que la vio crecer y en la que vivió uno de los momentos más duros y difíciles de su vida. Era en 2021 cuando la ex nadadora sufrió una infección de oídos nariz y garganta con la que estuvo a punto de perder la vida. Le obligó a pasar por quirófano varias veces y le impidió, durante varios meses, volver a Mónaco. Los profesionales médicos no recomendaban que la joven subiera a un avión, debido a la presión que el cuerpo soporta a miles de kilómetros de altura. «Lo que ha sido extremadamente difícil es no poder volver a Mónaco para mi décimo aniversario de boda. Es un momento muy doloroso», confesaba por aquel entonces.

La princesa Charlene y el príncipe Alberto/ Gtres

Su estado de salud estuvo muy delicado durante un largo periodo de tiempo, lo que le llevó a ausentarse de grandes actos institucionales, manteniéndose alejada de la actividad pública que requiere su título en el reino. Pero, tras dos años de esta fatídica infección, Charlene parece tener más ganas que nunca de volver a Sudáfrica. Cabe destacar que no es la primera vez que regresa, pero si la más sonada desde entonces, precisamente por el motivo que le ha empujado a hacerlo. Una razón solidaria y vinculada con su carrera como deportista.

La Fundación Princesa Charlene ha lanzado un desafío deportivo titulado The Water Bike Challenge cuyo principal objetivo es concienciar a la población sobre la importancia del aprendizaje de la natación en los más pequeños, ya que consideran que dicha enseñanza es vital para prevenir ahogamientos. La fecha en la que se celebrará el evento será el próximo 16 de septiembre y la princesa Charlene junto al Príncipe Alberto serán los encargados de presidirlo. «Este acto destaca nuestro compromiso de salvar vidas e inculcar una cultura de seguridad acuática en nuestras comunidades. Estamos profundamente honrados de que Sus Altezas Serenas, el Príncipe Alberto y la Princesa Charlene de Mónaco, asistan a este evento, para apoyar la causa de la Fundación. Promete ser un día inolvidable, marcado por una competencia emocionante, la llegada de ciertas celebridades y una recaudación de fondos para apoyar los notables proyectos de la Fundación», señala el comunicado de prensa enviado por la organización.

Charlene de Mónaco en el ‘International Swimming Meeting’. 2015/ Gtres

Aunque su pasado como nadadora profesional le ha motivado en otras ocasiones a participar activamente en eventos deportivos de este rango (como por ejemplo en el The Crossing: Calvi- Monaco Walter Bike Challenge de 2020), esta vez no competirá. No obstante, esta próxima cita deja de nuevo entrever el compromiso que manifiesta constantemente la esposa del príncipe con su propia fundación, la cual lleva por bandera la solidaridad, el esfuerzo y la humildad. Es importante resaltar que, aunque la princesa no tenga una actividad institucional excesivamente intensa (ya que no es considerada jefa de Estado), lo cierto es que nunca ha dejado al lado sus labores en dicha organización.