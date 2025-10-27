Mientras la Familia Real presidía, un año más, la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias en Oviedo, las infantas Elena y Cristina han disfrutado de una escapada privada a uno de los lugares más especiales para la Reina Sofía. Las dos hermanas del Rey Felipe se han trasladado hasta Burgos, donde han visitado el Museo de la Evolución Humana. Un plan en el que han estado acompañadas por Antonio Resines y su esposa, Ana Pérez-Lorente. Ella es amiga desde la infancia de doña Elena y de doña Cristina, ya que coincidió con ambas durante su etapa en el Colegio Santa María del Camino de Madrid.

Gracias a las redes sociales hemos podido saber que las infantas han disfrutado junto al matrimonio Resines de una visita al Museo de la Evolución Humana. Desde la entidad han compartido a través de las redes sociales una fotografía en la que se ve al actor y a su esposa posando junto a las hermanas de Felipe VI. Todos ellos vestidos con ropa cómoda, zapatillas y prendas de abrigo, dada la bajada de las temperaturas de los últimos días.

«Hoy nos han visitado en el Museo de la Evolución Antonio Resines y su mujer Ana Pérez-Lorente, que ha venido acompañada de dos de sus mejores amigas de los años escolares S.S.A.A.R.R. doña Cristina y doña Elena de Borbón, que se han mostrado muy interesadas por los contenidos científicos. Han conocido también los yacimientos de Atapuerca. Han estado acompañadas en el MEH por Rodrigo de la Muñoza», han escrito en las redes sociales.

La parada en el MEH no ha sido la única de las hermanas del Rey durante esta escapada a Burgos, sino que han aprovechado para almorzar en un restaurante muy conocido para la Reina Sofía. Se trata de Los Claveles, es un acogedor establecimiento, situado en la localidad de Ibeas de Juarros, muy cerca de los yacimientos de Atapuerca. En las redes sociales del local han publicado una fotografía con las infantas y el matrimonio Resines. «Ayer tuvimos una visita súper especial, recibiendo en nuestra casa a la infanta Cristina y a la infanta Elena, con Ana Pérez-Lorente y Antonio Resines. Fue un placer. Gracias».

Tras los pasos de la Reina Sofía

Aunque no han trascendido los motivos por los que doña Elena y doña Cristina han elegido Burgos para esta escapada y en concreto, la visita al MEH y el almuerzo en Los Claveles, lo cierto es que su elección sigue los pasos de la Reina Sofía. La madre del Rey Felipe VI es una gran apasionada de la Arqueología, además de presidenta de honor de la Fundación Atapuerca. A lo largo de los años ha visitado en numerosas ocasiones los yacimientos y siempre suele aprovechar para almorzar en Los Claveles. En 2024, por ejemplo, no faltó a los actos con motivo del 25 aniversario de la fundación y presidió la inauguración del Centro de Investigación Emiliano Aguirre.

La amistad de los Resines y las infantas

Como ya hemos explicado, la relación de las hermanas del Rey Felipe con el matrimonio Resines viene de lejos, en concreto, de su época escolar. Las dos tuvieron la oportunidad de coincidir en el colegio con Ana Pérez-Lorente y su amistad se ha mantenido con el paso de los años. De hecho, pudimos ver a doña Elena y a doña Cristina con Resines y su esposa en el funeral de Paola Caprile en Madrid en junio del año pasado.

Las infantas Elena y Cristina con el matrimonio Resines. (Foto: Gtres)

Además, en alguna ocasión el intérprete ha hablado de la relación que tiene con las infantas: «Me whatsappeo con ellas porque son amigas de mi mujer», dijo en la presentación de su serie Sentimos las molestias. Aunque el vínculo con la duquesa de Lugo y con la infanta Cristina es más estrecho debido a la amistad previa de su mujer con ellas, Resines ha comentado en alguna ocasión que tiene un vínculo de cariño especial con otros miembros de la Familia Real. Por ejemplo, se sabe que la madre de Felipe VI le llamó personalmente cuando estuvo ingresado por covid-19 y llegó a temerse por su vida. Asimismo, don Juan Carlos y su hermana, la infanta Margarita, estuvieron entre los asistentes a la boda del actor y Ana Pérez-Lorente, celebrada en una finca en El Pardo en octubre de 2021.