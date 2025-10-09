La infanta Sofía vuelve al 12 de octubre: así fue su última vez en este acto

La infanta Sofía se va a convertir en una de las grandes protagonistas de la celebración del próximo Día de la Hispanidad. Después de dos años de ausencia debido a sus estudios en el Atlantic College de Gales, la hija menor de los Reyes por fin va a volver a participar en este importante compromiso de la agenda oficial. Además de estar en el tradicional desfile militar por las calles de Madrid, la infanta también acompañará a los Reyes y a la princesa Leonor en la posterior recepción en el Palacio Real.

Para Sofía va a ser la primera vez que asista a esta recepción, aunque ya está acostumbrada a participar en actos en el Palacio Real. Estuvo en el almuerzo con motivo de la mayoría de edad de la princesa de Asturias, y también en los actos por el décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI como jefe del Estado. Sin embargo, hasta ahora no ha participado en el saludo a las autoridades que acuden a la recepción del Día de la Hispanidad. El motivo de su presencia este año no es otro que la infanta ya ha cumplido la mayoría de edad por lo que se espera que vaya incrementando su presencia en compromisos de este tipo.

El último 12 de octubre de Sofía

La Familia Real en el desfile. (Foto: Gtres)

La última vez que vimos a la infanta Sofía acompañando a los Reyes en el 12 de octubre fue en el año 2022. Ni ese año ni el anterior la princesa Leonor estuvo en el acto, debido a que se encontraba estudiando fuera de España. Lo mismo que le ocurrió a la infanta en las celebraciones de 2023 y del pasado año, ya que estaba en Gales. Por tanto, entre los años que Leonor estuvo fuera y los que ella misma tampoco ha estado, las dos hermanas llevan sin compartir este acto un total de cuatro ediciones, desde el 2020 -un acto que fue diferente debido a las restricciones derivadas de la pandemia-.

Sin embargo, este año la Casa del Rey ha confirmado la presencia de ambas. Leonor interrumpe su formación militar en San Javier para presidir junto a los Reyes el desfile, mientras que Sofía viajará desde Lisboa, donde se encuentra estudiando.

La infanta Sofía con la Reina Letizia. (Foto: Gtres)

Se espera que la princesa de Asturias lleve el uniforme del Ejército del Aire y del Espacio, de la misma manera que en años anteriores hizo con los del Ejército de Tierra y la Armada. En el caso de Sofía, irá vestida de manera adecuada al protocolo, al igual que la Reina Letizia.

En su última vez en el 12 de octubre la infanta solamente estuvo en el desfile militar. Ante la ausencia de la princesa Leonor fue ella la que se colocó en la tribuna al lado del Rey Felipe VI y la vimos muy elegante y favorecida con un precioso diseño azul estampado con lunares blancos de una de las firmas preferidas de la Reina Letizia, Carolina Herrera. En aquella ocasión no estuvo después en el Palacio Real, ya que todavía era menor de edad.