La importante celebración de la infanta de la infanta Sofía en una semana clave para Leonor

Los últimos días han estado cargados de emociones para la Familia Real. Este martes, 19 de septiembre, poco más de un mes después de su ingreso en la Academia General Militar de Zaragoza, la princesa Leonor participaba en la ceremonia de entrega de sables, uno de los actos más importantes en su formación castrense y en el que la hija mayor de los Reyes, al igual que el resto de sus compañeros y compañeras de primer curso, recibió de un cadete de segundo el sable que simboliza su condición de oficial. El acto se celebró por la tarde, poco antes de que don Felipe y doña Letizia acudieran al estreno de la temporada del Teatro Real. No obstante, aunque a la ceremonia de sables no acudieron familiares, la Casa de S.M. el Rey sí que distribuyó una serie de fotografías y vídeos del acto, así como de las maniobras militares en las que la princesa Leonor ha participado en las últimas semanas.

La Princesa Leonor recibe su sable en la Academia de Zaragoza / Gtres

Mientras que la princesa de Asturias está volcada en esta primera etapa de su instrucción militar, su hermana menor, la infanta Sofía, lleva ya varias semanas en el Atlantic College de Gales, donde llegó el pasado 29 de agosto. Sofía ha seguido los pasos de la princesa Leonor y va a cursar dos años de Bachillerato Internacional en este prestigioso centro, que pertenece a la organización UWC.

Al igual que ocurrió en su momento con Leonor, no son muchos los detalles que están trascendiendo del día a día de la infanta Sofía en Gales, más allá de las fotografías oficiales que se distribuyeron a su llegada al colegio. No obstante, desde las redes sociales de UWC sí que comparten de manera regular algunos posts con información sobre las rutinas de los estudiantes. Eso sí, no es fácil encontrar a la hija mayor de los Reyes entre el resto de los alumnos y alumnas.

Gracias a esto hemos podido saber que, recientemente, han participado en un campamento en las inmediaciones del Castillo de San Donato y, más aún, que esta semana están en medio de una importante celebración. Y es que este año, UWC celebra su 60 aniversario.

La infanta Sofía en el UWC Atlantic College de Gales / Gtres

En un post publicado en la cuenta oficial del colegio, se ha compartido el siguiente mensaje, junto a una imagen de varios alumnos y alumnas formando el número 60, en representación de esta simbólica cifra: «Nos estamos preparando para el Día de la UWC aquí en el campus con una celebración de una semana de duración para reflexionar sobre la importancia del movimiento UWC», han escrito.

Según han comentado desde la organización, «cada 21 de septiembre, en el Día de la UWC celebramos nuestra misión y valores, coincidiendo con el Día Internacional de la Paz de las Naciones Unidas». Es una jornada que no solo se lleva a cabo en el Atlantic College, sino en otros centros de la organización, así como amigos y ex estudiantes. En este grupo de ex estudiantes se incluye la princesa Leonor, pero podríamos hacer referencia, de manera indirecta, a Felipe VI, que se formó bajo los preceptos de enseñanza de Kurt Hahn, o a la Reina Sofía, que estudió en Salem. Ellos no cursaron estudios en centros de UWC propiamente dichos, pero sí regidos por los mismos criterios.

Desde UWC recalcan que este aniversario es un momento perfecto para reflexionar sobre el tema de este año, ‘Dar forma a un futuro sostenible’, y celebrar la fuerza y diversidad del movimiento UWC y su misión por un futuro más pacífico y sostenible. «Es una oportunidad para difundir información sobre UWC, nuestro trabajo y nuestros valores, pero también es una oportunidad para reflexionar sobre lo que hacemos como movimiento, determinar cómo ser agentes de cambio más eficaces y seguir desafiándonos a nosotros mismos», han recalcado.