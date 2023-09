Después de un brillante estreno de agenda en Barcelona, los Reyes han participado este martes, 19 de septiembre, en una de las citas clave en su agenda institucional. Don Felipe y doña Letizia han presidido en el Teatro Real de Madrid la inauguración de la temporada correspondiente a 2023/2024. En esta ocasión se ha optado por una reposición de la ópera Medea, del compositor italiano Luigi Cherubini, que es especialmente conocida por las interpretaciones de la soprano Maria Callas -a la que se dedica esta producción por el centenario de su nacimiento-. El montaje, que podrá verse los días 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28 y 29 de septiembre y 1, 2 y 4 de octubre, cuenta con la dirección escénica de Paco Azorín junto con las voces de María Agresta, Saioa Hernández y Nancy Fabiola Herrera.

Sus Majestades en el Teatro Real / Gtres

Ha sido en torno a las 19:00 de la tarde cuando los Reyes don Felipe y doña Letizia han llegado al Teatro Real, para presidir la inauguración de la temporada. Esta es una de las citas en las que doña Letizia sorprende por la elegancia de sus looks, y en esta ocasión no ha sido para menos. Si en Barcelona apostó por un sofisticado estilismo en clave lady de la firma de origen belga Dries Van Noten -una de las preferidas de la reina Matilde de Bélgica-, esta vez, la Reina se ha decantado por un vestido negro de inspiración hollywoodiense de The 2nd Skin. Un diseño que se ha adaptado a la perfección a su musculada silueta, destacando del patrón el cuello redondo, tirante ancho y falda con vuelo de corte midi. Prenda que ha llevado incorporada un cinturón XS a tono.

La Reina en el Teatro Real de Madrid / Gtres

No es la primera vez que se decanta por este estilismo, ya que es un modelito de lo más preciado de su extenso vestidor real que ha llevado en actos importantes como la Cumbre de la OTAN o en los Premios Princesa de Asturias 2021. Lo ha combinado con unos zapatos de tacón a juego realizados con detalles de vinilo de Manolo Blahnik, conocidos popularmente como Manolos, de estilo slingback. Los estrenó en marzo de 2019, en el concierto homenaje a las víctimas del terrorismo y, desde entonces cada vez que ha tenido la oportunidad ha apostado por ellos, como ha ocurrido en esta importante ocasión. En cuanto al peinado, Letizia ha llevado unas perfectas ondas al agua y un make up donde los tonos tierra han sido los grandes protagonistas.

Doña Letizia apuesta por el negro / Gtres

Como accesorios, la consorte ha añadido al outfit el bolso de la firma italiana Bottega Veneta, modelo Knot, que tiene como particularidad el trenzado en su superficie. Por otro lado, la Reina ha apostado por una de las piezas del importante lote de pasar, que pertenecieron a la reina Victoria Eugenia (bisabuela de don Felipe). Ha optado por una de las pulseras gemelas, aunque son dos ella ha optado por llevar solamente una en la muñeca derecha.

El pasado año, la esposa de Felipe VI dejó boquiabiertos a propios y extraños con un elegante vestido de la firma Miphai en azul noche que dejaba a la vista su musculada espalda y esta vez ha vuelto a derrochar elegancia con su elección. Más allá de que Sus Majestades nunca suelan faltar a la inauguración de la temporada del Teatro Real -salvo excepciones puntuales, como hace dos años, cuando tuvieron que ausentarse para visitar la isla de La Palma por la erupción del volcán Cumbre Vieja-, la realidad es que el coliseo madrileño es un lugar importante para los Reyes. Hay que recordar que, en apenas unas semanas se cumplen dos décadas del anuncio del compromiso entre el entonces príncipe de Asturias y la periodista Letizia Ortiz y que fue precisamente al Teatro Real donde acudió la pareja junto a Juan Carlos I y la Reina Sofía en su primera salida pública.

Este ha sido el último acto conjunto de los Reyes en esta semana, en la que la princesa Leonor ha participado en la ceremonia de entrega de sables en la AGM. Aunque no han trascendido detalles del acto, hace unos días, el propio Felipe VI comentó que la heredera se estaba adaptando bien a la vida militar y que tanto él como la Reina se sentían un poco solos tras la marcha de sus dos hijas. La princesa de Asturias se incorporó a la Academia General Militar de Zaragoza a mediados del mes de agosto, mientras que la infanta Sofía viajó a finales de dicho mes a Gales para estudiar el Bachillerato Internacional en el Atlantic College. Don Felipe retomará su agenda este miércoles con una serie de audiencias en el Palacio de la Zarzuela, mientras que la Reina no lo hará hasta el jueves, cuando se espera que viaje a Londres para un acto relacionado con el Día Mundial de la Investigación en Cáncer.