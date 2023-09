La discreta trenza ‘grunge’ de la Reina Letizia

De un tiempo a esta parte, la Reina Letizia no suele innovar en exceso con sus looks, aunque ello no significa que, de vez en cuando, no nos sorprenda, como cuando se hizo un piercing en una de las orejas al tiempo que su hija mayor, la princesa Leonor. Ahora, en concreto, ha vuelto a dar un giro a su look, pero en su peinado. Ha sido en en Barcelona este lunes, donde los Reyes inauguraron su agenda semanal en la Ciudad Condal con una audiencia y participaron en una entrega de premios periodísticos.

La Reina Letizia en un acto oficial en Barcelona. / Gtres

Apenas tres días después del cumpleaños de doña Letizia y en una semana clave para la princesa Leonor -que participa estos días en la tradicional ceremonia de sables en la Academia General Militar de Zaragoza-, la Reina sorprendió con un llamativo detalle en su peinado.

Doña Letizia estrenó en Barcelona un favorecedor vestido de corte lady en color negro y discreto estampado floral del diseñador belga Dries Van Noten, uno de los preferidos de la reina Matilde de Bélgica. La Reina completó su look con unos zapatos de tacón en color negro con detalle metalizado, una cartera acolchada dorada, pendientes a tono de Carolina Herrera y su inseparable sortija dorada de Coreterno.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención del estilismo de la esposa de Felipe VI ha sido su look beauty. Y es que doña Letizia se ha decantado por dejar el cabello suelto, muy liso, con la raya a un lado y peinado hacia la derecha. Un peinado muy depurado en el que destacaba una trenza casi oculta en la zona izquierda del cabello, muy del estilo de la década de los años 2000.

La Reina Letizia en un acto en Barcelona. / Gtres

Un detalle que ha dado un toque diferenciador al sofisticado look de la Reina Letizia y que está en estos momentos muy en tendencia. Son muchas las celebrities que están recurriendo a peinados y estilismos típicos de principios de la década de 2000 y las trenzas de este tipo eran, en su momento, uno de los peinados más habituales, con un marcado carácter grunge.

La princesa Leonor y la infanta Sofía con el pelo suelto. / Gtres

Aunque en el pasado doña Letizia solía apostar por arriesgados y llamativos peinados -como recogidos, cortes, coletas y trenzas de diferentes tipos-, lo cierto es que, en los últimos años, la Reina suele decantarse por un estilo más clásico y atemporal. La esposa de Felipe VI ha dejado las canas en su melena, que cada vez está más larga y natural y lo más habitual es que la lleve suelta o que la recoja en una sencilla coleta, un peinado versátil y cómodo. Sin embargo, con detalles como este deja claro que continúa teniendo un espíritu innovador que, por cierto, recuerda mucho a sus hijas. Y es que tanto la princesa Leonor como la infanta Sofía -especialmente esta última-, son fanáticas de las trenzas y suelen incorporar este tipo de recogidos en sus peinados de manera muy habitual.