La imagen que confirma el protagonismo indiscutible de Catalina Middleton en el Día de San David

Podría decirse que el 1 de marzo de cada año es uno de los días más señalados en el calendario de la Familia Real británica. A lo largo de esa jornada se celebra nada más y nada menos que el Día de San David, al cual se ha conmemorado esta misma mañana con una visita al primer Batallón de Guardias Galeses en Combermere Barracks, realizándose después un desfile acorde. Una cita ineludible tanto para el príncipe Guillermo como para su esposa, que se han dejado ver con unos looks que no han pasado desapercibidos para los allí presentes.

Si bien años atrás la ahora princesa de Gales se decantaba por lucir vaqueros y en general outfits bastante sencillos, en esta ocasión ha optado por dejar atrás los convencionalismos para optar por un atuendo totalmente diferente y llamativo a partes iguales, el cual tenía los guantes y el tocado como grandes protagonistas. Y es que, el rojo se ha convertido en uno de los colores favoritos por excelencia de la cuñada del príncipe Enrique, razón por la que en este día tan especial ha elegido un abrigo cruzado de esta tonalidad en versión brillante firmado por su diseñador de cabecera, Alexander McQueen. Una exquisita decisión que ha combinado con un tocado de fieltro negro de textura de melocotón, con detalle de lazo y fechas rematadas con plumas entrecruzadas. Un diseño creado por Juliette Botterrill que está disponible en su página web y que no ha sido uno de los elementos más llamativos, ya que también han resultado curiosos los guantes negros troquelados que han aportado al look total un toque de lo más creativo. Un acierto estilístico al que Catalina ha puesto el broche de oro con los pendientes de Asprey London, concretamente el modelo Daisy Heritage. Un modelo que la princesa ya ha llevado en otros momentos y que ha resultado ser un perfecto guiño a la tierra que visitaba, demostrando así haber cuidado todos y cada uno de los detalles pertinentes para una fecha dotada de un gran significado.

Dada su espontaneidad y su saber estar, en cuestión de minutos la nuera del rey Carlos ha conseguido acaparar todas las miradas no solo por su ropa, sino también por su personalidad cercana y dispuesta a hablar con todas las personas que se cruzaban a su paso. Sin embargo, no ha sido hasta unos momentos después cuando la princesa se ha convertido en la gran protagonista al posar con su marido y el resto de guardias en una imagen que ya ha quedado anclada en el recuerdo de Gales, llamando ella especialmente la atención por el color de su look, el cual resaltaba por encima del gris antracita del resto de los asistentes. Algo que no ha parecido importar en absoluto ni a ellos ni a la propia Catalina, que ha compartido risas y breves conversaciones tanto con los miembros del Ejército Británico como con algunos niños que se divertían por la zona.