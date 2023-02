Catalina Middleton bloquea las polémicas haciendo spinning con una falda ‘low cost’ de Zara

Doña Letizia no es la única royal a la que le gusta el deporte. Pese a que en los últimos meses, especialmente en verano, ha llamado mucho la atención la esbelta figura que ha lucido la esposa de Felipe VI con algunos de sus looks más llamativos, cabe destacar que no sería el único miembro de la realeza, en líneas internacionales, que se siente atraído por todo lo que relaciona al mundo del ejercicio. Y es que, a la consorte española le ha salido una nueva competidora en el trono de fit girl: Catalina Middleton.

Ahora que es princesa de Gales, los actos de agenda a los que tiene que acudir la esposa del príncipe Guillermo han crecido de manera exponencial, habiéndose adaptado perfectamente a su nuevo cargo a la hora de implicarse en algunas tareas que no son aptas para cualquiera. Eso es precisamente lo que ha ocurrido en la última ocasión, cuando la nuera del rey Carlos ha viajado a Gales con motivo de la próxima celebración del Día de San David, su patrón. Una jornada muy especial para la que la cuñada del príncipe Enrique se enfundaba en una falda larga estilo pata de gallo en color blanco y negro de Zara, la cual ha combinado a la perfección con un jersey en crema y cuello tipo polo, un abrigo blanco y unas botas negras de tacón a tono. Un look muy cómodo que servía a Catalina para hacer cualquier tipo de actividad, y así lo ha demostrado.

En un primer momento, el matrimonio tuvo oportunidad de viajar a un centro de rehabilitación cerca de Cardiff para hablar con el personal y los pacientes y poder así conocer de primera mano los efectos a largo plazo de la adicción a las drogas y al alcohol. Pero lejos de acabar ahí, la escapada exprés de los príncipes continuaba con su llegada al Centro de Rehabilitación Brynawel con el objetivo de promover iniciativas de salud mental y conocer a las comunidades locales. Un enclave en el que fueron recibidos por la directora ejecutiva, la gerente y la ministra de salud mental y bienestar, a quienes informaron de su deseo de querer colaborar para crear un conjunto de asignaciones de terapia y un jardín más amplio que el actual, lugar en el cual se encontraron a un perro bautizado como Ragnar que les acompañó hasta que Catalina y Guillermo plantaron algunas semillas bajo la atenta mirada de todos los allí presentes, especialmente contentos por la visita de los futuros reyes.

Sin embargo, las sorpresas del día no quedaban ahí, y para integrarse al máximo en todas y cada una de las actividades, los príncipes de Gales no tenían reparo en subirse a dos bicicletas estáticas para dar pistoletazo de salida a una clase de spinning que reunía a otros alumnos. Durante varios minutos, la pareja demostraba estar en plena forma al seguir el ritmo con normalidad, llamando especialmente la atención que Catalina lo hacía incluso con falda, demostrando haber hecho esta actividad en otras ocasiones previas. Una anécdota que terminaba con los aplausos de las personas que había a su alrededor y las risas de los dos protagonistas en cuestión.