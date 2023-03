El Rey Carlos no ha respondido oficialmente a todas las declaraciones de su hijo menor, el príncipe Enrique, en su polémica biografía, Spare, sin embargo, el monarca ya ha tomado cartas en este asunto que podrían interpretarse como un ‘castigo’ a los duques de Sussex por su deslealtad a la Familia Real. A pesar de que se ha comentado que el soberano mantiene la invitación a la pareja a su Coronación -que coincide, curiosamente, con el cumpleaños de Archie Harrison-, los duques de Sussex aún no se han pronunciado sobre su asistencia. No obstante, en caso de acudir, su relevancia sería mínima, tal como ocurrió en los actos del Jubileo de la Reina Isabel.

Sin embargo, dados los últimos acontecimientos, parece poco probable que el matrimonio finalmente acuda. Y es que tal como han confirmado medios británicos, el monarca ha tomado la decisión de cerrarles las puertas de Frogmore Cottage y le ha ofrecido las llaves al príncipe Andrés, después de que hace unos días se conociera que el duque de York ya no iba a recibir más financiación de la Corona y, por tanto, no iba a poder mantener su actual residencia, el Royal Lodge con la pensión que le queda.

Según los medios británicos, el príncipe Andrés no está muy conforme con la propuesta de su hermano que, a pesar de las polémicas en las que se ha visto envuelto, aún le está ofreciendo una salida, por lo que cabe esperar que finalmente acepte. Más complicada se presenta la situación de los duques de Sussex, ya que, más allá del revuelo que ha ocasionado el libro del príncipe Enrique, hay que tener en cuenta que una de las cosas que más preocupaba al hijo menor del Rey era el tema de la seguridad, ya que como no es miembro de la Familia Real, no cuenta con protección oficial, a pesar de que incluso ha entrado en litigios para reclamarla. A pesar de que no ha conseguido nada a este respecto, el duque de Sussex tenía, hasta ahora, cierta tranquilidad para él y para su familia en Frogmore Cottage, ya que la propiedad está en el recinto protegido de Windsor. Algo que ahora ya quedará fuera de sus opciones y, por tanto, los Sussex tendrán que buscar otras opciones en caso de visita al Reino Unido.

Tal como explican medios ingleses, el príncipe Enrique y su mujer ya están al tanto de la decisión del Rey y están valorando opciones para vaciar la casa. El Palacio de Buckingham emitió un aviso de desalojo a la pareja tras la publicación del libro, pero todavía no se sabe cómo van a proceder los Sussex, para quienes Frogmore era su hogar en el Reino Unido, a pesar del traslado a California. De hecho, cuando renunciaron a su papel en la Familia Real, la pareja incluso hizo frente al coste de las reformas de la casa y pagó un importe por tener alquilada la casa por varios años, aunque nunca se concretó el tiempo total.

Aunque fuentes oficiales del Palacio de Buckingham no se han pronunciado sobre este tema todavía, parece que la pareja ya estaría organizando los detalles del traslado de sus pertenencias, ya que no pueden hacer nada para revertir esta decisión. Es más, según las últimas informaciones, tampoco se les ha ofrecido una opción alternativa en el Reino Unido, lo que hace pensar en que la pareja ya no es bienvenida en la que durante un tiempo ha sido su casa.