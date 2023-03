El mayordomo de Diana pone contra las cuerdas a Carlos y a Enrique

Paul Burrell fue una de las personas que más tiempo y más cerca estuvo de Diana de Gales en una de las etapas más importantes de la vida de la Princesa. Durante una década aproximadamente, Burrell fue mucho más que un miembro más del servicio de la primera esposa del Rey Carlos, su mayordomo, sí, pero también su ‘roca’, según ha trascendido. Un papel fundamental que ha hecho que Burrell guarde en su memoria muchos secretos no solo de Lady Di, sino de otros miembros de la Familia Real, desde los hijos de la Princesa -ahora enfrentados-, hasta el propio Rey Carlos, a pocas semanas de ser coronado.

En su primera entrevista en España, Burrell se ha mostrado, precisamente, muy crítico con la figura de Carlos III, al que ha tildado de ‘caprichoso’. Según ha apuntado el mayordomo, el nuevo Rey no está haciendo nada que no se esperase, ya que siempre ha dejado claro que quiere las cosas a su manera y es esto precisamente lo que está haciendo. Burrell ha definido al soberano como un hombre con mucho temperamento, es más, ha revelado que él mismo fue objeto de uno de sus enfados cuando se negó a encubrirlo ante la Princesa cuando pasó una noche fuera de casa: «¡Por supuesto que te estoy pidiendo que mientas por mí! ¡Un día seré Rey de este país y tienes que hacer lo que yo diga!», ha contado el mayordomo que le dijo el entonces Príncipe.

Tal como ha expuesto Burrell, Carlos es un hombre de gustos bastante peculiares. Algo que no resulta novedoso, ya que muchas veces se ha hablado del afán de perfeccionismo del monarca, de sus peculiares obsesiones y de su difícil carácter. Según ha confirmado el mayordomo, al Rey le planchan los cordones de los zapatos, el pijama, le preparan el baño a una temperatura concreta… son solo algunos ejemplos de las llamativas peticiones del monarca.

El mayordomo ha asegurado que el Rey nunca ha recibido una negativa, excepto de su primera mujer, que pagó un precio muy alto por su matrimonio. «Es un hombre que lo tiene todo en la vida, nunca nadie le ha dicho que no… Excepto Diana», ha comentado Paul Burrelll, que además, ha dicho que incluso la Reina Isabel estaba de parte de la Princesa, pero que nunca llegó a entenderla del todo por una cuestión generacional. «Carlos pensaba que estaba loca, pero no lo estaba. Estaba decepcionada, porque mayor parte de la familia real la trataba fatal. La Reina era diferente. Le gustaba Diana, pero no la entendía porque era de otra generación. Tanto ella como su marido, Felipe de Edimburgo , firmaban la correspondencia que mantenían con ella con tu ‘amorosa madre’ y tu ‘querido padre’. También se pusieron en contra de su hijo, rechazando sus líos extramatrimoniales y su relación con Camila», ha sentenciado.

Sin embargo, a pesar de todo, Burrell ha confirmado que las cosas se torcieron del todo a partir de la publicación del libro de Andrew Morton y la polémica entrevista de Diana con la BBC que, ahora por fin, se ha sabido que concedió engañada. Según ha explicado, marcó un antes y un después para la Reina, que no dudó en apostar por el divorcio, aunque Diana no quería. Paul Burrell ha recordado que la Princesa se lamentó mucho de aquella situación: «Me miró con lágrimas en los ojos y me dijo ‘ellos deciden cuándo se acaba mi matrimonio; yo no pinto nada aquí’».

Rivalidad entre hermanos

El mayordomo no ha dudado en hablar de uno de los temas más polémicos de los últimos tiempos, la biografía del príncipe Enrique, y las quejas del duque de Sussex por sentirse el ‘repuesto’ de su hermano. Paul Burrell ha confirmado que era una realidad que desde los Windsor se ha fomentado esa idea de que Guillermo era el heredero y Enrique el recambio y ha puesto un ejemplo muy ilustrativo: «Siempre le decían que su hermano sería rey. Le daban tres salchichas a Guillermo porque tenía que tener cuerpo de rey, y a él le daban dos», ha dicho.

Sin embargo, Paul Burrell considera que con el libro, Enrique ha cruzado líneas que no deben traspasarse. «De pronto invitó al mundo entero a entrar a su casa y a conocer secretos de su familia. Ha cruzado la línea de la lealtad a la comercialización», ha comentado el mayordomo, que está dolido con el duque de Sussex porque, aunque no le menciona de manera directa en el texto, sabe que sí que le ha acusado de aprovecharse de la muerte de su madre para hacer dinero. Algo que ha molestado profundamente a Burrell, que asegura que él era el único que le mimaba de pequeño: «Ha sido cruel», ha sentenciado