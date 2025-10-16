El hijo menor de Mette-Marit se distancia de la Corona: su nueva vida lejos de Noruega

Mette-Marit se encuentra más sola que nunca en uno de sus momentos más delicados. La casa real de Noruega ha confirmado que el hijo menor del heredero al trono y su esposa, el príncipe Sverre Magnus, ha abandonado el país para comenzar una nueva etapa lejos de casa. Un traslado que se produce pocos meses antes de que se celebre el juicio contra Marius Borg. El hijo mayor de la princesa -fruto de una anterior relación con Morten Borg-, tendrá que enfrentarse a los tribunales por los 28 delitos de los que se le acusa el próximo mes de febrero. Cargos, algunos de ellos, de gravedad, que podrían acabar con Borg entre rejas.

Tal como se ha revelado, Sverre Magnus se ha mudado a Italia con su pareja. A pesar de que ya es mayor de edad, el joven no tiene una agenda oficial como tal. De hecho, ni siquiera tiene tratamiento de alteza real. Magnus es en estos momentos el tercero en la línea de sucesión, por detrás de su padre y de su hermana, pero tiene mayor libertad a la hora de tomar decisiones sobre su futuro. Es la princesa Ingrid la que tendrá que ocupar el puesto del actual rey Harald llegado el momento.

Sverre Magnus en un acto oficial. (Foto: Gtres)

No se han anunciado los motivos por los que el príncipe se ha trasladado a Italia, más allá de confirmar que tiene la intención de explorar nuevas oportunidades en el campo del cine y la fotografía, después de haber fundado su propia productora audiovisual. Sin embargo, lo cierto es que tras este traslado se puede vislumbrar la una estudiada estrategia por parte de la casa real para alejar del centro de la polémica a quienes encarnar el futuro de la institución de cara a la celebración del juicio de Borg. La princesa Ingrid ya lleva varias semanas instalada en Australia, donde ha comenzado sus estudios universitarios y ahora es Magnus el que pone tierra de por medio.

A pesar de que se trata de un movimiento lógico, lo cierto es que esta situación que deja a Mette-Marit muy sola en uno de los momentos más complicados de su vida. Además de los problemas de Marius Borg, la esposa del príncipe Haakon padece desde hace varios años una fibrosis pulmonar crónica que afecta al desarrollo de sus actividades oficiales y a su día a día en general. Es más, hace poco ha tenido que estar de baja debido al tratamiento.

La princesa Mette-Marit en un acto. (Foto: Gtres)

Nueva vida en Italia

Ha sido el periódico noruego Se og Hør el que ha confirmado la mudanza de Magnus a Italia tras ponerse en contacto con la casa real. El diario asegura que el joven se ha instalado en Milán junto a su novia, Amalia Giaever Mcleod. Es ella la que estudia en la universidad de Bocconi, mientras que sobre el futuro del nieto de los reyes Harald y Sonia no se han dado detalles de momento. «Se encuentra en Italia explorando diversas oportunidades en el campo del cine y la fotografía», han dicho desde la casa real, sin dar más detalles al respecto. El año pasado el hermano de Ingrid de Noruega fundó la empresa Sverre Magnus Productions, una compañía dedicada a la producción audiovisual.

Mette-Marit de Noruega con su hijo Magnus. (Foto: Gtres)

Aunque ya ha terminado el Bachillerato, de momento no ha empezado estudios universitarios, sino que ha preferido seguir otro camino. No está descartado que pueda ir a la universidad más adelante, pero por ahora no es su prioridad. Justo al terminar se trasladó a la casa de su familia en Trondheim y estuvo trabajando un tiempo para ganar su propio dinero y poco después se confirmó que pasaría un tiempo viajando hasta decidir cuáles serían sus próximos pasos.

La soledad de Mette-Marit

A pesar de que es natural que a su edad los hijos de los príncipes Haakon y Mette-Marit sigan su propio camino, el destino ha querido que todos estos cambios se produzcan en el peor momento para la princesa. A pocos meses de que su hijo mayor se enfrente a la Justicia, en medio de una fuerte crisis de imagen para la institución y con su enfermedad agravada. Además, debido a la delicada situación del rey Harald y a los recientes problemas de salud de la reina Sonia, ahora solamente queda el príncipe Haakon como representante de la Corona. Un escenario, sin duda, muy poco favorable para la institución.