Buenas noticias desde el otro lado del Atlántico. Cuando apenas quedan unos días para que los duques de Cambridge celebren su décimo aniversario de boda, los duques de Sussex vuelven a acaparar toda la atención. Justo hoy que la reina Isabel ha retomado su agenda oficial de cara al público recibiendo en audiencia virtual a las representantes diplomáticas de dos países, el príncipe Harry y Meghan Markle concentran titulares por su actividad solidaria.

#VaxLive is almost here! On May 8, join us, @SelenaGomez, Prince Harry and Meghan, Duke and Duchess of Sussex, @JLo, @FooFighters, and more for a show with big names and an even bigger message: everyone, everywhere deserves access to a COVID-19 vaccine. https://t.co/LQH1HGdvme pic.twitter.com/2RhLrkwvmW

— Global Citizen Canada (@GlblCtznCAN) April 27, 2021