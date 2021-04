Harry y Meghan reaccionan a la muerte del duque de Edimburgo

Ayer, 9 de abril la Casa Real británica anunció a través de un comunicado el fallecimiento del duque de Edimburgo a sus 99 años. “Su Majestad la Reina ha anunciado con profundo dolor el fallecimiento de su querido esposo, Su Alteza Real el Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo. Su Alteza Real ha fallecido en paz esta mañana en el Castillo de Windsor. La Familia Real se une a la gente de todo el mundo en el duelo por su pérdida”, se pudo leer en el escrito. Una noticia que ha llenado de profunda tristeza a los miembros de la Familia Real británica. Tanto es así, que no han dudado en dedicar unas palabras públicas al marido de la reina Isabel II. Los últimos han sido el príncipe Harry y Meghan Markle, quienes se encuentran en Estados Unidos desde la pasada primavera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Royal Family (@theroyalfamily)

Lo han hecho a través de la página web de su fundación Archewell, ya que dejaron las redes sociales cuando tomaron la decisión de iniciar una nueva vida lejos de Reino Unido. Nada más entrar al portal se puede ver el escueto comunicado que han emitido en letras blancas. “En memoria de Su Alteza Real, el Duque de Edimburgo. Gracias por tu servicio… Se te va a echar mucho de menos”, reza el escrito.

Pese a que el reencuentro entre Harry y el resto de miembros de la familia tenía previsto ser en el mes de julio con motivo de la inauguración de la estatua de Lady Di, debido a la muerte del duque de Edimburgo, se verán las caras antes de tiempo. Se espera que el hijo menor del príncipe Carlos tome un vuelo hasta Reino Unido para asistir al funeral -que no será de estado, ya que era una de las últimas voluntades del marido de la reina Isabel II-, que se celebrará en la capilla de San Jorge de Windsor, de manera privada. Además, será retransmitido por la BBC.

Una fuente cercana al ‘Daily Mail’ ha asegurado que el hermano del príncipe Guillermo “hará todo lo posible para regresar a Reino Unido. No querrá nada más que estar allí para su familia, y en particular para su abuela». Por lo tanto, este sería su primer viaje a su país desde que se instaló en Los Ángeles -Estados Unidos-, ya que debido a la pandemia no ha podido realizar ningún desplazamiento. Por otro lado, por ahora se desconoce si Meghan Markle -embarazada de su segunda hija-, también acompañará al príncipe Harry para estar a su lado en estos complicados y difíciles momentos. Es necesario recordar que, este encuentro se produce tan solo unos meses después de que el matrimonio diera la brutal entrevista a Oprah Winfrey en la que la que fue actriz de ‘Suits’ acusó a la Familia Real de racismo, entre otras cosas.