Dicen que todo lo que sube acaba bajando y parece haber sucedido lo mismo con el príncipe Harry y Meghan Markle. La tormenta desatada por su incendiaria entrevista con Oprah Winfrey, en la que relataban cómo de tormentoso había sido su paso por la realeza británica, parece haber amainado y ahora solo quedan las consecuencias. Con el regusto de aquellas palabras que hicieron arder Buckingham Palace, los Sussex continúan con su día a día.

El hijo de Diana de Gales ha mostrado su lado más solidario al colaborar con la organización ‘Simon Dice’. Lo ha hecho escribiendo el prólogo de un libro llamado ‘Hospital by the Hill’, destinado a todos aquellos niños que han perdido a sus padres o a un ser querido durante esta pandemia de COVID-19 al haber sido trabajadores sanitarios en primera línea de combate. La fecha de publicación establecida es el el 23 de marzo, cuando se celebra el Día Nacional de la Reflexión en Reino Unido y los pequeños lo podrán leer gratuitamente.

Esta colaboración ha tocado la fibra sensible del marido de Meghan Markle, que sabe perfectamente el dolor que se siente al perder a una madre. Lady Di murió en un trágico accidente en París en agosto de 1997 cuando él tan solo tenía 13 años de edad. Una tragedia que le dejó marcado de por vida. De hecho, el libro relata la historia de un niño que debe asimilar la muerte de su progenitora. «Si estás leyendo este libro, es porque has perdido a alguno de tus padres o a un ser querido. Ojalá pudiera abrazarte ahora mismo, pero mientras tanto espero que esta historia te brinde consuelo al saber que no estás solo», empieza diciendo Harry en el libro.

A continuación cuenta su caso particular: «Cuando era niño perdí a mi madre. En ese momento no quería creerlo ni aceptarlo, y dejó un gran vacío dentro de mí. Sé cómo te sientes y quiero asegurarte que con el tiempo ese hueco se irá llenando de mucho amor y apoyo», explica. El príncipe Harry explica a qué se pueden aferrar los niños huérfanos: «Todos lidiamos con la pérdida de una manera diferente, pero cuando un padre va al cielo, a mí me dijeron que su espíritu, su amor y sus recuerdos no. Siempre están contigo y puedes aferrarte a ellos para siempre. Creo que esto es cierto», prosigue.

Enrique de Inglaterra habla con mucha dulzura a los futuros lectores del libro y les da ánimos para superar la pérdida de su ser querido: «Nunca lo conocí, pero sé que esta persona era especial para ti, y era alguien increíblemente amable y cariñoso por el lugar donde eligió trabajar. Ayudar a los demás es uno de los trabajos más importantes que cualquiera puede hacer. Puedes sentirte solo, puedes sentirte triste, puedes sentirte enojado, puedes sentirte mal. Este sentimiento pasará. Y te voy a hacer una promesa: te sentirás mejor y más fuerte una vez que estés listo para hablar sobre cómo te hace sentir. Espero que este libro te ayude a recordar lo especial que era tu padre o tu ser querido. Y lo especial que eres tú también», concluye.

Para el autor del libro, Cris Connaughton, es todo un placer contar con el duque de Sussex como prologuista: «Quería que brindara una conexión, apoyo y esperanza en los difíciles y horribles momentos de duelo. También es un gran honor y un servicio para los jóvenes, que el duque de Sussex apoye este proyecto y comparta sus palabras abiertas, sinceras y honestas con los niños de todo el país», explica.

Es el dolor del príncipe Harry de Inglaterra al recordar a su madre, siempre icono y referente.