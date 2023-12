No es una boda royal, pero como si lo fuera. El próximo verano contraerá matrimonio Hugh Grosvenor, duque de Westminster, uno de los hombres más ricos del Reino Unido -probablemente el que más- y uno de los íntimos amigos de la infancia del príncipe Enrique y de su hermano, el príncipe de Gales. Sin embargo, el duque de Sussex y su esposa no estarán entre los selectos invitados al enlace.

La boda entre Hugh Grosvenor y su prometida, Olivia Henson, se celebrará a principios del mes de junio en la catedral de Chester, en el noroeste del país y se espera que asistan algunos de los rostros más destacados del panorama aristocrático, como es el caso de los reyes Carlos y Camila o los príncipes de Gales. Hay que recordar que el duque de Westminster tiene un estrecho vínculo con la Familia Real, de hecho, su padrino es el propio monarca, mientras que él es padrino del príncipe Jorge. Asimismo, su madre es madrina del príncipe Guillermo y Diana de Gales lo era de una de sus hermanas, Lady Edwina. Además, también ha trascendido que Hugh Grosvenor es padrino del príncipe Archie, hijo mayor del duque de Sussex.

El duque de Westminster. ⁄ Gtres

Sin embargo, el príncipe Enrique no estará en el enlace de su amigo, lo que deja claro que las relaciones entre los Windsor y los duques de Sussex continúan siendo muy tensas, sobre todo, entre los dos hijos del rey Carlos III. Tal como han publicado medios británicos, el duque de Westminster tenía la intención de invitar a los dos hermanos, pero finalmente solo se ha invitado a los miembros de la Familia Real, por motivos que no se han hecho públicos. No obstante, todo apunta a que Grosvenor ha preferido evitar que sean los Windsor los que acaparen la atención en un día tan importante para él y su esposa por posibles enfrentamientos o polémicas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Westminster Foundation (@westminsterfoundation)

Una decisión meditada

Tras la reciente publicación del nuevo texto de Omid Scoobie, que pone una vez más en jaque a la Familia Real y la relación con los duques de Sussex, las tensiones entre ambas partes se han incrementado. Hace unas semanas se publicó que el rey Carlos III había tendido un puente a los duques de Sussex de cara a la Navidad y había invitado a la pareja a pasar las fiestas en Sandringham pero, los últimos acontecimientos hacen pensar que Enrique y Meghan Markle no viajarán a Reino Unido.

En medio de esta situación, el duque de Westminster, que siempre ha mantenido una relación muy estrecha con los dos hermanos, ha tenido que tomar una decisión drástica y dejar fuera de la ecuación a los duques de Sussex, para evitar momentos incómodos con los miembros oficiales de la Familia Real, tal como ha informado The Sunday Times.

El duque de Westminster y su prometida. / Gtres

No obstante, la posición del aristócrata no deja de ser delicada, ya que es padrino de los hijos mayores de los dos hermanos y, según algunas fuentes, además, el príncipe Guillermo quiere ser el ‘bestman’ de su enlace. Una situación que, seguramente, ha supuesto un duro golpe para el príncipe Enrique, al que apenas quedan amigos en el Reino Unido.

Aunque por ahora el príncipe Enrique no se ha pronunciado sobre el tema, fuentes cercanas a los duques de Sussex han comentado que el hijo menor del rey Carlos se encuentra muy triste por la decisión de su amigo, al que siempre ha estado muy unido. Sin embargo, lo cierto es que Hugh Grosvenor ha puesto a su prometida por delante de todo y no quería en ningún caso que nada eclipsara o generara conflicto en su gran día.