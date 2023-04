Adiós a otro de los solteros de oro del panorama británico. Cuando en 2017, el príncipe Enrique anunció su boda con la actriz norteamericana Meghan Markle, para muchas supuso una gran decepción, ya que el actual duque de Sussex era uno de los pocos solteros de oro de la realeza británica. Sin embargo, en aquel momento, todos los ojos se pusieron en otro de los aristócratas más destacados del Gotha, Hugh Grosvenor. El séptimo duque de Westminster, de 32 años, era uno de los nobles más codiciados del mundo, no solo por su posición y fortuna, sino también por su atractivo. Al menos, hasta ahora.

El Duque acaba de anunciar que se casa con Olivia Henson, su novia desde hace dos años. La pedida de mano se ha llevado a cabo en Eaton Hall, la histórica residencia de los duques de Westminster en la zona de Chesire y ambos han posado felices y sonrientes en las fotografías que ha distribuido la oficina de prensa del aristócrata. «El duque de Westminster y la Srta. Olivia Henson están encantados de anunciar su compromiso matrimonial. Las dos familias están absolutamente encantadas con la noticia», ha confirmado la oficia de prensa de Hugh Grosvenor, al que en su círculo íntimo conocen como Hughie.

El duque de Westminster es una de las figuras más destacadas de la alta sociedad británica, con vínculos directos con la Familia Real. Es ahijado del rey Carlos III, y amigo íntimo tanto del príncipe Guillermo, como del príncipe Enrique, es más, es padrino del príncipe Jorge, futuro rey de Inglaterra, tras su abuelo y su padre.

Huge congratulations to our Chair, The Duke of Westminster and Olivia Henson, who have announced their engagement. pic.twitter.com/EOnWofTsbC

— Westminster Foundation (@WestminsterFdn) April 23, 2023