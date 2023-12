Los focos están puestos en el palacio de Buckingham. Si hay una fórmula que la Familia Real británica sigue con minuciosidad esa es la de blindarse ante cualquier polémica. Sin embargo, esta línea roja es inevitable traspasarla en algunas ocasiones. Así ha ocurrido ahora. El rey Carlos III se ha pronunciado sobre las acusaciones racismo que le señalan de manera directa a él.

El rey Carlos III en Dubai / Gtres

Si bien el Monarca siempre evitar pronunciarse sobre cualquier tipo de escándalo que salpique a la Corona, esta vez ha cambiado su particular hoja de ruta. Actualmente se encuentra en Dubai para reunirse con líderes mundiales en la conferencia sobre medio ambiente COP28. Durante el viaje, se le preguntó a Carlos cómo se encontraba y respondió: «Estoy bien… más o menos». Comenzó su compromiso de 48 horas reuniéndose con el Presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, para hablar de energía y del conflicto entre Israel y Hamás.

El Rey Carlos III en Dubai / Gtres

El Presidente Tinubu estrechó la mano de Charles y le preguntó: «¿Cómo está?». El Rey tomó asiento y dijo «Estoy muy bien, más o menos. Habiendo tenido un cumpleaños bastante antiguo recientemente, recuperándome del shock de eso». Después de estas declaraciones, se le ha fotografiado de lo más sonriente ajeno a la situación personal que está atravesando.

Carlos III y Catalina acusados de racistas

La Familia Real británica atraviesa un complicado momento institucional. Tras la publicación de Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival, el último libro de Omid Scobie, se ha generado un gran revuelo en la crónica social a nivel internacional. Una vez se publicó el ejemplar de Omid, Holanda decidió retirarlo de todas sus librerías porque en uno de los capítulos se trataba de un tema del pasado en el que presuntamente algunos miembros de la familia se preocuparon por el color de piel del primogénito de los duques de Sussex. La cosa no termina ahí porque mientras que en la versión británica no se hacía ninguna revelación sobre este polémico tema, en la holandesa se lee: «Pero en esas cartas privadas se revelaba y se confirmaba una identidad: Carlos». Debido a la complicada situación, la editorial lanzó un mensaje en su página web, asegurando que «se está rectificando actualmente».

The Mirror indicaba este jueves que tras lo ocurrido, el equipo legal de Carlos III está considerando emprender acciones legales después de que también Piers Morgan nombrara en televisión a los dos miembros que han protagonizado esta polémica por racismo, es decir, el rey de Inglaterra y Catalina Middleton. Por tanto y, aunque la esposa del príncipe Guillermo estaba fuera de esta ecuación también ha sido señalada.



Los duques de Sussex con su hijo Archie / Gtres

Las declaraciones bomba de los duques de Sussex

En 2021, el príncipe Enrique y Meghan Markle concedieron una entrevista a Oprah Winfrey en la que, sin filtros, la que fuera actriz de Suits reveló que un miembro de la familia le había preguntado al príncipe Enrique «cuán oscura» podía ser la piel de su hijo, Archie.